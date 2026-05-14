Об этом Владимир Зеленский сказал во время вечернего обращения 14 мая.

Что известно об антибаллистической коалиции?

Владимир Зеленский отметил, что создание антибаллистической коалиции – реально самое сильное решение, чтобы в Европе было свое достаточное производство систем ПВО и ракет для них, и именно против баллистики.

Потенциал противодействия другим вызовам в Европе уже есть, масштабируется, а по антибаллистике надо нам всем в Европе значительно больше сотрудничества и другие скорости – скорости реализации наших договоренностей,

– отметил президент.

Украинский лидер также рассказал о важных встречах, которые имел 14 мая.

"Представители Германии – руководитель ведомства Федерального канцлера и руководитель немецкой разведки. Хороший продуктивный разговор, и есть вещи, которые точно могут стать результатами такой нашей коммуникации. Наш формат работы в Европе Е3 – Германия, Франция, Великобритания – мы будем делать еще более содержательным, мы планируем соответствующие встречи", – подчеркнул Зеленский.

Он также поблагодарил Германию за готовность в дальнейшем помогать Украине в защите жизни людей. Также украинский лидер обсудил с немецкими представителями то, как может Украину усилить европейский пакет поддержки в 90 миллиардов евро, приближение нашего вступления в ЕС.

Кстати, директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский рассказал в эфире 24 Канала, что Россия сделала ключевую ставку на истощение противовоздушной обороны Украины. Поэтому враг хочет увеличить количество атак.

Какова ситуация с ПВО в Украине сейчас?

Владимир Зеленский заявил о недостатке систем и ракет для противодействия баллистическим угрозам. Президент подчеркнул, что это критическое слабое место украинской ПВО.

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат также подтвердил, что Украина сталкивается с нехваткой ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, NASAMS и IRIS-T. Полковник сообщил, что имеющиеся пусковые установки полупустые, а Украина ведет переговоры для получения дополнительных ракет.

Стоит отметить, что за ночь 14 мая россияне выпустили по Украине более 670 ударных дронов и 56 ракет. Были удары баллистикой, аэробаллистикой, крылатыми ракетами. Главная цель этого удара – Киев.