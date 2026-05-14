Про це Володимир Зеленський сказав під час вечірнього звернення 14 травня.

Що відомо про антибалістичну коаліцію?

Володимир Зеленський наголосив, що створення антибалістичної коаліції – реально найсильніше рішення, щоб у Європі було своє достатнє виробництво систем ППО та ракет для них, і саме проти балістики.

Потенціал протидії іншим викликам у Європі вже є, масштабується, а щодо антибалістики треба нам усім у Європі значно більше співпраці та інші швидкості – швидкості реалізації наших домовленостей,

– зазначив президент.

Український лідер також розповів про важливі зустрічі, які мав 14 травня.

"Представники Німеччини – керівник відомства Федерального канцлера та керівник німецької розвідки. Хороша продуктивна розмова, і є речі, які точно можуть стати результатами такої нашої комунікації. Наш формат роботи у Європі Е3 – Німеччина, Франція, Британія – ми будемо робити ще більш змістовним, ми плануємо відповідні зустрічі", – підкреслив Зеленський.

Він також подякував Німеччині за готовність надалі допомагати Україні у захисті життя людей. Також український лідер обговорив з німецькими представниками те, як може Україну посилити європейський пакет підтримки у 90 мільярдів євро, наближення нашого вступу в ЄС.

До речі, директор із розвитку оборонного підприємства, офіцер Повітряних сил у резерві Анатолій Храпчинський розповів в етері 24 Каналу, що Росія зробила ключову ставку на виснаження протиповітряної оборони України. Тож ворог хоче збільшити кількість атак.

Яка ситуація з ППО в Україні зараз?

Володимир Зеленський заявив про нестачу систем і ракет для протидії балістичним загрозам. Президент наголосив, що це критичне слабке місце української ППО.

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат також підтвердив, що Україна стикається з нестачею ракет для систем протиповітряної оборони Patriot, NASAMS та IRIS-T. Полковник повідомив, що наявні пускові установки напівпорожні, а Україна веде переговори для отримання додаткових ракет.

Варто зазначити, що за ніч 14 травня росіяни випустили по Україні понад 670 ударних дронів і 56 ракет. Були удари балістикою, аеробалістикою, крилатими ракетами. Головна ціль цього удару – Київ.