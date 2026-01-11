Ветер разрушил опоры антидроновых сеток вблизи фронта

На отдельных отрезках дорог вблизи фронта из-за мощных шквалов ветра частично повреждены конструкции опор антидронових тоннелей, важных для защиты транспорта и людей от атак вражеских дронов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.

Смотрите также Сорваны попытки России создать плацдарм для наступления на Сумы, – Силы обороны

Какая ситуация с сетками сейчас?

По словам Ивана Федорова, на некоторых участках прифронтовых дорог в результате сильного порыва ветра произошло частичное разрушение опор антидронових тоннелей. Масштабов повреждений пока не указывают.

Эксплуатация указанных участков антидронових тоннелей осуществляется инженерными подразделениями Сил безопасности и обороны Украины,

– говорится в сообщении.

Согласно обнародованной информации, на место нештатной ситуации по состоянию на сейчас уже привлечены дополнительные силы и средства инженерных подразделений, одновременно начинаются работы по ликвидации последствий непогоды.

Какие проблемы наносит непогода?