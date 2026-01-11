Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.
Дивіться також Зірвано спроби Росії створити плацдарм для наступу на Суми, – Сили оборони
Яка ситуація з сітками зараз?
За словами Івана Федорова, на деяких ділянках прифронтових доріг внаслідок сильного пориву вітру відбулося часткове руйнування опор антидронових тунелей. Масштабів пошкоджень наразі не вказують.
Експлуатація зазначених ділянок антидронових тунелей здійснюється інженерними підрозділами Сил безпеки і оборони України,
– ідеться у повідомленні.
Згідно з оприлюдненою інформацією, на місце нештатної ситуації станом на зараз вже залучені додаткові сили та засоби інженерних підрозділів, водночас розпочинаються роботи з ліквідації наслідків негоди.
Яких проблем завдає негода?
Запорізьку область продовжує засипати снігом, висота якого досягла 10 сантиметрів, комунальні служби працюють у посиленому режимі. Наразі опади тривають: основні снігопади очікуються ближче до вечора.
На Івано-Франківщині через сильні снігопади замело автошлях Р-24, де висота заметів перевищує зріст дорослої людини. Спецтехніка працює над відновленням транспортного сполучення, а поліція допомагає водіям.
До слова, нещодавно також морозна погода під Києвом призвела до замерзання оптоволокна на полігоні Dronarium Academy, що тимчасово унеможливило подальші тренування операторів дронів.