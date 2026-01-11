Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.

Какая ситуация с сетками сейчас?

По словам Ивана Федорова, на некоторых участках прифронтовых дорог в результате сильного порыва ветра произошло частичное разрушение опор антидронових тоннелей. Масштабов повреждений пока не указывают.

Эксплуатация указанных участков антидронових тоннелей осуществляется инженерными подразделениями Сил безопасности и обороны Украины,

– говорится в сообщении.

Согласно обнародованной информации, на место нештатной ситуации по состоянию на сейчас уже привлечены дополнительные силы и средства инженерных подразделений, одновременно начинаются работы по ликвидации последствий непогоды.

Какие проблемы наносит непогода?