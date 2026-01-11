Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.
Смотрите также Сорваны попытки России создать плацдарм для наступления на Сумы, – Силы обороны
Какая ситуация с сетками сейчас?
По словам Ивана Федорова, на некоторых участках прифронтовых дорог в результате сильного порыва ветра произошло частичное разрушение опор антидронових тоннелей. Масштабов повреждений пока не указывают.
Эксплуатация указанных участков антидронових тоннелей осуществляется инженерными подразделениями Сил безопасности и обороны Украины,
– говорится в сообщении.
Согласно обнародованной информации, на место нештатной ситуации по состоянию на сейчас уже привлечены дополнительные силы и средства инженерных подразделений, одновременно начинаются работы по ликвидации последствий непогоды.
Какие проблемы наносит непогода?
Запорожскую область продолжает засыпать снегом, высота которого достигла 10 сантиметров, коммунальные службы работают в усиленном режиме. Сейчас осадки продолжаются: основные снегопады ожидаются ближе к вечеру.
На Ивано-Франковщине из-за сильных снегопадов замело автодорогу Р-24, где высота сугробов превышает рост взрослого человека. Спецтехника работает над восстановлением транспортного сообщения, а полиция помогает водителям.
К слову, недавно также морозная погода под Киевом привела к замерзанию оптоволокна на полигоне Dronarium Academy, что временно сделало невозможным дальнейшие тренировки операторов дронов.