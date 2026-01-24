Внедрение "стены дронов" уже началось, – военный

Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что сейчас основная задача украинского военного командования заключается в том, чтобы создать собственный антидроновий купол. Это крайне важно, ведь россияне каждый день атакуют украинские города большим количеством беспилотников.

Только за 2025 год оккупанты запустили по Украине до 100 тысяч "Шахедов" и других типов дронов. Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что проект "стена дронов" уже постепенно внедряют. Основная причина этого заключается в том, что Украине не хватает обученных операторов и беспилотников для них.

Смотрите также Оккупанты запустили дроны по Украине, целью стал Киев: есть и угроза баллистики

Как усилить оборону украинского неба?

Александр Мусиенко отметил, что для эффективного противодействия вражеским дронам Украина совершенствует собственные беспилотники, которые должны обезвреживать цели. Однако россияне также постоянно улучшают свое оружие.

Поэтому это постоянно соревнование, кто лучше. Если использование дронов определено как одно из приоритетных направлений, то внимания этому будет уделяться больше, то есть будет возможность привлечь большее количество людей,

– сказал он.

Кроме того, в Украине может стать больше дополнительных БПлА, ведь увеличивается их производство.

Мусиенко отметил, что антидроновий купол – очень сложная система, она требует создания единой системы координации, управления и обмена информацией. Все потому, что к противовоздушной обороне привлечены различные виды войск.

Поэтому надо создать единую базу обмена, координации информации, единую систему ситуационной осведомленности, которая будет работать для каждого подразделения,

– добавил он.

Работа над этим продолжается и это не легко, но Украина имеет потенциал для успеха.

Атака российскими дронами: последние новости