Сбивают БпЛА из пулемета: Норвегия предоставит Украине антидроновые системы

Согласно заявлениям разработчиков, системы CORTEX Typhon противодействуют широкому спектру беспилотников. Партнеры надеются, что это поможет защитить население и инфраструктуру Украины.

Украина получит от Норвегии антидроновые системы CORTEX Typhon. Об этом сообщили в пресс-службе правительства этой страны, передает 24 Канал. Северная страна не впервые помогает нам во время российско-украинской войны.

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Детали сделки

Норвежская оборонная компания Kongsberg Defence&Aerospace предоставит Украине мобильные антидроновые системы CORTEX Typhon. Компания подписала контракт с Международным фондом для Украины (IFU) и будет поставлять нам системы противодействия беспилотным летательным аппаратам. Стоимость контракта – 56 миллионов фунтов стерлингов.

Нашей стране предоставят несколько систем CORTEX Typhon. В состав этих систем входят бронемашины Dingo 2, дистанционно управляемые боевые модули RWS производства компании Kongsberg и крупнокалиберные пулеметы и боеприпасы к ним. Машины, пулеметы и боеприпасы передали вооруженные силы Норвегии.

Это результат хорошего сотрудничества между норвежскими вооруженными силами и промышленностью, демонстрирующего способность мыслить по-новому и инновационно. Это поможет спасти жизнь украинцев и важно в противостоянии Украины жестокой российской агрессии,

– говорит министр обороны Норвегии.

Что такое Фонд IFU

Это Международный фонд для Украины, созданный в августе 2022 года Великобританией и международными партнерами. В настоящее время туда входят Великобритания, Дания и Норвегия, причем последняя является основным донором. Фонд создан, чтобы закупать критически важные силы и средства и быстро доставлять их в Украину.

Что известно о CORTEX Typhon

Эта система для борьбы с дронами разработана недавно. Разработчики утверждают, что она противодействует широкому спектру воздушных беспилотников: обстреливает дроны из пулемета или "выводит БПЛА из строя другим способом".

Как пишет "Милитарный", CORTEX Typhon имеет несколько составляющих: прицельные средства, дистанционно управляемый модуль с пулеметом 12,7 миллиметра и бронетехника, на которую устанавливают все это оборудование (для Украины это будут бронемашины Dingo 2).

Директор компании Kongsberg, которая поставит Украине антидроновые системы CORTEX Typhon, говорит, что норвежская поставка "значительно усилит украинский потенциал борьбы с беспилотниками и поможет защитить украинское население и инфраструктуру".

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Как дела с украинскими разработками

Наши инженеры не стоят на месте и во время войны предлагают новые технологические решения, которые помогут одолеть врага. В серийное производство запустили беспилотник Sirko. Небольшой и легкий БПЛА трудно обнаружить радиолокацией, ведь он сделан из полимерных радиопрозрачных материалов. Дрон способен найти вражеское гнездо на расстоянии 65 километров и вернуться назад. А в 25 километрах от оператора может передавать потоковое видео.