Не нашли евреев и "переключились" на силовиков: в Махачкале есть раненые из-за столкновений

В аэропорту Махачкалы произошли массовые антисемитские волнения. В результате столкновений между правоохранителями и гражданскими есть пострадавшие с обеих сторон.

В ночь с 29 на 30 октября антиизраильская акция в Махачкале переросла в стычки. Соцсетями распространяются кадры с места событий.

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Что происходит в Махачкале

На кадрах можно услышать, как радикально настроенные мусульмане скандируют фразу "мусора", и увидеть, как они бросают в сторону правоохранителей разные предметы.

Участники антисемитской акции швыряют мусор в российских полицейских: видео из соцсетей



На кадрах можно услышать звуки применения огнестрельного оружия.

Местные мусульмане стреляют из оружия в небо: видео из соцсетей



По предварительным данным из соцсетей, правоохранители решили не проводить массовые задержания, чтобы не спровоцировать людей на бунт.

Правоохранители пытались закрыть ворота. Однако, как видно по следующим кадрам, толпе удалось прорваться на взлетно-посадочную полосу. Одни люди скрывали свои лица, другие снова стреляли вверх. Также некоторые из них кричали "Аллаху Акбар".

Толпа прорвалась через забор и ворота: видео из соцсетей



Вражеские пропагандистские СМИ назвали этих людей "протестующими" и заявили, что они покидают территорию аэропорта. Местные власти отчитались о "зачистке".

Радикалы прячут лицо перед камерами: видео из соцсетей



Однако местные телеграм-каналы пишут, что беспорядки продолжаются. Предварительно, на место инцидента отправили спецназовцев и военный вертолет.

Военный вертолет на взлетно-посадочной полосе: видео из соцсетей



По предварительным данным, уже есть 6 раненых со стороны правоохранителей и 4 пострадавших со стороны гражданских. Согласно неофициальной и подтвержденной информации из соцсетей, некоторым участникам антисемитских беспорядков удалось проникнуть в VIP-зал аэропорта. Там они искали евреев.

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