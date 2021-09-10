"Антиолигархическому" закону быть или не быть: опрос

Еще в апреле президент Зеленский инициировал законопроект по деолигархизации. В июле за инициативу проголосовала в первом чтении Верховная Рада. Однако с этого времени нардепы "засыпали" документ правками.

Сейчас в парламенте готовят законопроект ко второму чтению. Осложняют работу профильному комитету более 1 200 поправок, которые прислали народные избранники.

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К законопроекту внесли более 1 200 поправок

По словам председателя фракции "Голос" Ярослава Железняка, некоторые из них – очень содержательные. В частности, нардепы предлагают изменить орган, который будет определять статус олигарха (в первоначальном варианте – это НАПК), а также есть много предложений о дополнительных запретах для олигархов.

Между тем, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова раскритиковала документ. Омбудсмен считает, что в нем заложены положения о вмешательстве в личную жизнь. В частности, говорится о том, что служащие должны декларировать конкретное время и содержание встречи с олигархами.

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Что предлагает президент в "антиолигархическом" законопроекте?

Зеленский надеется, что благодаря этому олигархов удастся превратить в бизнесменов и не допустить их влияния на экономику страны. В стране создадут реестр олигархов – которые отвечают по крайней мере трем из четырех определенных критериев.