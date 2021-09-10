Наразі у парламенті готують законопроєкт до другого читання. Ускладнюють роботу профільному комітету понад 1200 правок, які надіслали народні обранці.

До теми Проблем не буде, – Малюська сказав, як доводитимуть причетність олігарха до політики

До законопроєкту внесли понад 1200 правок

За словами голови фракції "Голос" Ярослава Железняка, деякі з них – дуже змістовні. Зокрема, нардепи пропонують змінити орган, який визначатиме статус олігарха (у початковому варіанті – це НАЗК), а також є багато пропозицій про додаткові заборони для олігархів.

Тим часом, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розкритикувала документ. Омбудсменка вважає, що у ньому закладені положення про втручання в особисте життя. Зокрема, мовиться про те, що службовці мають декларувати конкретний час та зміст зустрічі з олігархами.

24 канал пропонує Вам спрогнозувати, чи вдасться парламенту таки ухвалити законопроєкт, на якому так наполягає президент України.