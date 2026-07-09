Однако решить проблему можно именно благодаря поиску общей позиции. Такое мнение высказал "24 Канал" руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, отметив, что исторические дискуссии должны вести не политики, а историки и ученые.

Смотрите также "Мы все равно уперлись в стену": Кислица рассказал, почему переговоры Украины и России провалились

Как Украине сейчас строить отношения с Польшей?

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" пояснил, что Европа фактически находится на тонкой грани – ведь появляются политические силы, которые набирают популярность и терпимо относятся к российской агрессии.

Над этим стоит работать на межгосударственном уровне. Например, искать общие точки соприкосновения. После встречи с Зеленским Навроцкий сказал, что у нас общий враг – Россия. Именно этот тезис нужно продвигать и распространять по всему миру. Нам стоит показать другую сторону польских властей, которые заявляют, что их враг – Россия,

– сказал он.

Клочок добавил, что, конечно, это не решит исторические проблемы прошлого. Для этого нужно перевести историческую дискуссию с политической плоскости в научную.

Клочок назвал способ, как строить отношения с Польшей: смотрите видео

Напомним, что Зеленский и Навроцкий провели беседу во время саммита НАТО, которая длилась более часа. После нее польский лидер заявил, что встреча "прошла конструктивно, как всегда", а также добавил, что они обсудили, как будет выглядеть сотрудничество стран в будущем.