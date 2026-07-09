Однак розв'язати проблему можна саме завдяки пошуку спільної позиції. Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що історичні дискусії мають проводити не політики, а історики та науковці.

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Як Україні зараз будувати відносини з Польщею?

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" пояснив, що Європа фактично стоїть на тонкій грані – адже з'являються політичні сили, які набирають популярності та толерують російську агресію.

Над цим варто працювати на міждержавному рівні. Наприклад, шукати спільні точки. Після зустрічі з Зеленським Навроцький сказав, що у нас спільний ворог – Росія. Саме цю тезу треба розкручувати і розганяти по всьому світу. Нам варто показати іншу сторону польської влади, яка фіксує, що їхній ворог – Росія,

– сказав він.

Клочок додав, що, звісно, це не розв'яже історичні проблеми минулого. Для цього потрібно перевести історичну дискусію з політичної площини в наукову.

Клочок назвав спосіб, як будувати відносини з Польщею: дивіться відео

Нагадаймо, що Зеленський та Навроцький провели розмову під час саміту НАТО, яка тривала понад годину. Після неї польський лідер заявив, що зустріч "була конструктивною, як завжди", а також додав, що вони обговорили, як виглядатиме співпраця країн у майбутньому.