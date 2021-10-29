Антивакцинаторы в Запорожье перенесли акцию протеста из-за карантинных ограничений

Противники вакцинации в Запорожье хотели выйти на протестную акцию. В то же время организаторы отменили мероприятие из-за карантинных ограничений, так как участники не получили прививки.

Организатор протеста Родион Капуста заявил, что против него и участников акции запланировали провокации. Поэтому, мол, мероприятие отменили.

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По словам организатора акции, в ближайшее время он с единомышленниками намерен написать заявление, где укажет на "нарушение конституционных прав и дискриминацию".

Акцию протеста, как сказал Капуста, перенесли до окончания красной зоны или до момента, когда желающих поучаствовать в ней не превысит 3,5% населения города.

По мнению организатора, граждане сами себе ставят ограничения, поскольку многие карантинные штрафы якобы "разбиваются" в судах даже без привлечения адвокатов. Карантинные ограничения, как он считает, незаконны.

Другие антивакцинаторские протесты в Украине

Пока антивакцинаторские протесты набирают обороты, в Украине с каждым днем ​​ухудшается ситуация с коронавирусом . С начала пандемии в Украине зафиксировали 2851804 случая инфицирования COVID-19.

На прошлой неделе в Ровно прошел пикет антивакцинаторов возле городского совета. Мэр города решил провести "экскурсию" по отделениям больницы для протестующих.

Ситуация с коронавирусом в Запорожье

Запорожская область попала в красную карантинную зону. Там ввели самый высокий уровень эпиднебезопасности.

С 25 октября в регионе ввели новые правила перевозки: пассажирам нужен для проезда либо сертификат вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест.

В течение 27 октября в регионе от COVID-19 вакцинировали 12 099 жителей: 8 653 человек получили первую прививку, 3446 – вторую.

Текст публикации в фейсбуке:

Акция протеста переносится до окончания красной зоны или до момента пока желающих в ней участвовать не превысит 3,5% населения нашего города!

Напоминаю, что все карантинные ограничения незаконны, и более 90% судов по составленным протоколам выбирают сторону того, на кого был составлен протокол.