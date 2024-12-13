Кабмин уволил главу Украинского института национальной памяти
Кабмин Украины официально уволил Антона Дробовича с должности главы Украинского института национальной памяти. Он занимал должность в течение 5 лет.
Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на постоянного представителя Кабинета Министров в Верховной Раде Украины Тараса Мельничука. Кто теперь будет занимать должность главы института – пока неизвестно.
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Почему уволили Антона Дробовича
По решению Кабинета министров Антон Эдуардович Дробович уволен с должности председателя Украинского института национальной памяти в связи с окончанием срока назначения на должность.
Что известно об Антоне Дробовиче
Антон Дробович – украинский общественный и государственный деятель. Он является экспертом в сфере коммуникаций, образования и культуры. За свою карьеру Дробович написал несколько академических курсов и лекций, а также более 50 научных публикаций в сфере философии, культурологии и антропологии. Работал руководителем образовательных программ Мемориального центра Холокоста и экспертом Института общественно-экономических исследований.
В 2022 году Антон Дробович вступил в ряды Вооруженных Сил Украины в составе 112-й отдельной бригады теробороны Киева. Позже служил в 78-м отдельном десантно-штурмовом полку.
Дробович работал на должности председателя Украинского института национальной памяти
- Антон Дробович стремился сделать политику института "более взвешенной и либеральной" и прилагать усилия, чтобы сохранить общую историю украинцев с другими народами.
- В начале работы Дробович возобновил рабочую коммуникацию с Польским институтом национальной памяти, отстаивая сохранение украинских захоронений в Польше и соблюдение двусторонних соглашений.
- Напомним, находясь на посту главы Украинского института национальной памяти Антон Дробович активно продвигал идею изменить герб на монументе Родины-Матери в центре Киева. Также он настаивал, чтобы с улицы Киева убрали памятник Николаю Щорсу, что местные власти и сделали в 2023 году.