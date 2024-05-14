В Одессе девушка утверждает, что ее избил работник ТЦК, там уже начали расследование

Антонина Токмакова утверждает, что пришла с тремя друзьями в полицию, чтобы написать заявление на таксиста, который залил их перцовым газом, но впоследствии в отделении появился мужчина в форме, с которым и завязался конфликт. Одесский областной ТЦК уже отреагировал на инцидент и начал служебное расследование.

После того, как компания написала заявление, по словам девушки, ее и ребят в течение двух часов не выпускали из участка и предлагали "подождать ТЦК".

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Что рассказала пострадавшая о конфликте

Ближе к полуночи двух 19-летних парней отпустили, а третьего – отказались. Девушка осталась с ним. Тогда мужчина с костылем вместе с двумя военными сообщили, что парня сейчас повезут в ТЦК "разбираться". Девушка спросила, может ли она поехать по адресу, которую указали люди в форме, вместе со своим другом. Ей разрешили это сделать.

Впоследствии же, сообщает Антонина Токмакова, люди в военной форме посадили парня в автобус, а ее саму не пустили. Двери автобуса закрыли прямо перед ней. Тогда она стала стучать в окно и снимать на видео водителя автобуса, который уже начал ехать. В это время из отделения полиции выбежал мужчина в форме, представившийся работником ТЦК и избил девушку костылем.

По словам Антонины, после удара она упала, а телефон выпал из ее рук. Мужчина продолжал бить ее костылем, пока она лежала на земле. Полиция на крики не реагировала никак. Впрочем, девушка смогла встать, оттолкнуть нападающего и убежать.

Реакция Одесского ТЦК

Сотрудники ТЦК отреагировали на происшествие. Они сообщили, что по факту происшествия, случившегося на днях во время комендантского часа с гражданкой в Одессе на улице Греческой, начата служебная проверка.

В случае выявления и доказательства вины представителей ТЦК и СП, они буду привлечены к ответственности согласно действующему законодательству, –

сообщили в Одесском областном ТЦК и СП.

Руководство Одесского областного ТЦК и СП сообщило, что осуждает любые проявления насилия и сотрудничает с правоохранительными органами для установления реальных обстоятельств.

Недавние конфликты с ТЦК

На Закарпатье 3 мая 2024 года произошел конфликт между ромами и работниками ТЦК и СП. Люди пришли под военкомат из-за того, что ТЦК мобилизовало их товарищей. Местный журналист Виктор Глагола написал, что ромы пришли под помещение ТЦК из-за того, что представители военкомата хотели мобилизовать их односельчанина. Ромы заявили, что он болен и не может быть мобилизованным.

В Саксаганском РТЦК и СП Кривого Рога 5 мая умер военнообязанный мужчина. Следствие в рамках этого производства должно исследовать, могла ли гибель мужчины стать следствием вероятного превышения служебных полномочий работниками ТЦК.

Два дня спустя, 7 мая 2024 года, игрока закарпатского Хуста Николая Сираша на городском вокзале остановили, после чего доставили в ТЦК. В клубе заявили, что игрок не подлежал мобилизации из-за возраста, поскольку закон еще не вступил в силу.