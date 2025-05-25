В боях за Украину погиб хорватский доброволец

На войне в Украине погиб доброволец из Хорватии Антонио Герцег. Известно, что он погиб 6 мая.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Балканский обозреватель.

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Антонио Герцег погиб на войне

Антонио Герцег – сын ученого Зденка Герцега и племянник бывшего главы Герцеговино-Неретванской жупании Невенка Герцега.

Воин погиб 6 мая на поле боя на востоке Украины.

Указывается, что Тони Герцег происходил из знатной герцеговинской семьи, которая поселилась во французском Лионе после войны в Боснии и Герцеговине. Он был профессиональным военным, служил во французской армии.

Антонио Герцег воевал в составе 3-й штурмовой бригады ВСУ.

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Напомним, что защищая Украину от российских захватчиков погиб Никита Деордица. Герой погиб 18 мая на Торецком направлении. Защитник погиб на боевых позициях в результате артиллерийского обстрела оккупантов.