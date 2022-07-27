У врага еще есть планы на Антоновский мост, но мы контролируем его использование, – ОК "Юг"
Вооруженные Силы Украины вечером 26 июля нанесли удар по важному для оккупантов Антоновскому мосту на Херсонщине. У врага еще есть планы на этот объект, однако украинская сторона контролирует его использование.
Об этом 24 каналу рассказала пресс-секретарь Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. Сейчас оккупанты тщательно усилили охрану этого стратегического объекта.
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"Мы продолжаем огневой контроль над транспортными артериями, над путями логистики. Поскольку понимаем, что все события, происходящие на пока оккупированной территории - это стягивание сил и резервов для противодействия нашему контрнаступлению", - рассказала представитель ОК "Юг".
У врага еще есть планы на Антоновский мост
По словам Гуменюк, даже после удара ВСУ по Антоновскому мосту у оккупантов, вероятно, еще остаются определенные планы на этот объект, ведь в определенных вопросах он является для них единственным решением.
Впрочем, мы будем контролировать его использование и целесообразность для той стороны, которая пока не отдает нам оккупированные территории.
– отметила пресс-секретарь ОК "Юг".
Как оккупанты реагируют на удар
По словам Гуменюк, сейчас российские военные, которые находятся на Херсонщине, очень деморализованы, поскольку попадание в командные пункты существенно меняет их планы. Также уже разрушены некоторые скопления вражеской техники и склады с боеприпасами.
Это все провоцирует в армии внутренний разлад, понимание, что брать резервы неоткуда, транспортные артерии повреждены, а значит, надо оставаться с теми силами и средствами, которые есть здесь и сейчас,
– рассказала спикер ОК "Юг".
Гуменюк отметила: поскольку оккупанты уже достаточно долго пытаются удержаться на Херсонщине, их силы иссякают. Они надеялись на майскую ротацию, но на календаре уже июль, а она еще не произошла.
Удар по Антоновскому мосту: что известно
- В Херсоне вечером 26 июля начали раздаваться звуки взрывов. Затем стало известно про атаку Антоновского моста.
- Сначала эту информацию официально не подтверждали. Однако утром 27 июля в Оперативном командовании "Юг" рассказали, что удар нанесли ВСУ.
- российские оккупанты уже признали, что ВСУ ударили по Антоновскому мосту. Движение там закрыли. Хотя ранее захватчики настаивали, что их ПВО сбила ракеты, которыми атаковали мост.
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