В противном случае завод закроется: АОЗ продолжает сотрудничество с поставщиком некачественных мин

Министерство обороны планирует в дальнейшем заключать контракты с предприятием из Днепропетровской области, которое поставляло в ВСУ некачественные мины. По данным Агентства оборонных закупок, завод уже не выпускает бракованные боеприпасы.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление руководителя АОЗ Арсена Жумадилова во время брифинга, которого цитирует hromadske.

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Завод в Днепропетровской области продолжает работать несмотря на начатое дело о некачественных минах

Предприятие, которое производит вооружение для ВСУ в Днепропетровской области, является контрагентом АОЗ. Однако это не самый крупный поставщик 120-мм мин.

Несмотря на то, что руководство завода задержали за поставку некачественных мин, которые были изготовлены с некачественными пороховыми зарядами и хранились в ненадлежащей среде, предприятие продолжает работать.

По словам Жумадилова, проблемную партию изъяли и больше подобных боеприпасов на фронте не было. Он также добавил, что этот инцидент не является основанием для прекращения сотрудничества с заводом, ведь по другим номенклатурам "не было нареканий".

К тому же если прекратить подписывать контракты с предприятием, то оно, вероятнее всего, может закрыться.

Действительно ли мы как государство к этому готовы? Не уверен. Должны ли отвечать должностные лица, которые отвечали за контроль качества, отгрузки тех бракованных партий и не приняли меры, чтобы это исправить, – наверное, да, но это должен устанавливать суд,

– сказал руководитель АОЗ.

Арсен Жумадилов добавил, что предприятие должно провести работу над ошибками и работать дальше.

Что известно о деле о некачественных 120-мм минах

За поставки некачественного вооружения, по информации СМИ, задержали генерального директора Павлоградского химического завода Леонида Шимана и его первого заместителя Алексея Кириченко. Также в изготовлении бракованной партии подозревают бывшего руководителя одного из военных представительств Минобороны Михаила Шкуренко и начальника группы контроля Юрия Яресько.

Предприятие ранее получило заказ на оптовые партии 120-мм минометных выстрелов на более 11 миллиардов гривен. Но эта партия была изготовлена из некачественных компонентов, например, капсулы-зажигатели имели дефекты. Несмотря на это, производство мин не остановили.