Апелляция оставила Семенченко под стражей

22 июня 2021 , 18:45
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Источник:

фейсбук Семена Семенченко

Апелляционный суд 22 июня не изменил Семену Семенченко меру пресечения. Бывший нардеп и дальше будет находиться в СИЗО.

Соответствующее решение приняла коллегия судей Киевского апелляционного суда. Заседание суда транслировали на странице подозреваемого в фейсбуке.

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Суд оставил без изменений решение суда первой инстанции о продлении ареста Семенченко до 18 июля. После решения присутствующие в зале начали выкрикивать "Позор!".

Всем спасибо, кто пришел поддержать. Если они будут пытаться меня сломать, им не удастся,
– сказал Семенченко.

В чем подозревают экс-нардепа

Семенченко отвергает обвинения

Сам подозреваемый говорит, что на самом деле хотел учить белорусских активистов самообороны и якобы сотрудничал с Главным управлением разведки. Обвинения против себя Семенченко называет "заказом".

Автор: Софія Мінджоса