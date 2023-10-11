Решал вопрос прав нацменьшинств: Шуфрич в суде рассказал, чем занимался перед визитом СБУ

Киевский суд 11 октября рассматривает апелляцию на арест подозреваемого в госизмене Нестора Шуфрича. Сам нардеп решил рассказать стражам порядка, что перед обысками СБУ занимался важной миссией с венгерскими партнерами.

Мероприятие Шуфрича было избрано 15 сентября и с тех пор оно находилось под стражей без права внесения залога. Однако, адвокаты решили оспаривать это решение – именно это обращение рассматривается в суде.

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Что говорил Шуфрич в суде

Киевский апелляций суд 11 октября рассматривает обжалование ареста Шуфрича его адвокатами. СБУ выдвинуло подозрение в государственной измене в сентябре. В ходе рассмотрения апелляции самому Шуфричу возможность высказаться. Прежде всего нардеп подчеркнул, что долго готовил речь и рассказал, что готовил "большое дело" перед собственным арестом.

Нестор Шуфрич рассказал, что 14 сентября, за день до обысков, ему с коллегами удалось достичь определенных договоренностей с Венгрией о "снятии замечаний по вопросу о правах нацменьшинств в Украине".

Нардеп рассказал, что возник спор и окончательный текст должны были утвердить уже утром 15 сентября. Документ должен был направиться в Венгрию в тот же день, однако обыски и арест помешали это сделать.

Вместо звонка из Венгрии в 7 часов мне позвонили представители СБУ. Пришли с определением суда о проведении обыска,

– сообщил Шуфрич.

В суде Шуфрич также жаловался, что ему хотелось бы получить возможность общаться с семьей и коллегами.

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