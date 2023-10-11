Решал вопрос прав нацменьшинств: Шуфрич в суде рассказал, чем занимался перед визитом СБУ
Источник:"РБК-Украина"
Киевский суд 11 октября рассматривает апелляцию на арест подозреваемого в госизмене Нестора Шуфрича. Сам нардеп решил рассказать стражам порядка, что перед обысками СБУ занимался важной миссией с венгерскими партнерами.
Мероприятие Шуфрича было избрано 15 сентября и с тех пор оно находилось под стражей без права внесения залога. Однако, адвокаты решили оспаривать это решение – именно это обращение рассматривается в суде.
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Что говорил Шуфрич в суде
Киевский апелляций суд 11 октября рассматривает обжалование ареста Шуфрича его адвокатами. СБУ выдвинуло подозрение в государственной измене в сентябре. В ходе рассмотрения апелляции самому Шуфричу возможность высказаться. Прежде всего нардеп подчеркнул, что долго готовил речь и рассказал, что готовил "большое дело" перед собственным арестом.
Нестор Шуфрич рассказал, что 14 сентября, за день до обысков, ему с коллегами удалось достичь определенных договоренностей с Венгрией о "снятии замечаний по вопросу о правах нацменьшинств в Украине".
Нардеп рассказал, что возник спор и окончательный текст должны были утвердить уже утром 15 сентября. Документ должен был направиться в Венгрию в тот же день, однако обыски и арест помешали это сделать.
Вместо звонка из Венгрии в 7 часов мне позвонили представители СБУ. Пришли с определением суда о проведении обыска,
– сообщил Шуфрич.
В суде Шуфрич также жаловался, что ему хотелось бы получить возможность общаться с семьей и коллегами.
Рассказ Шуфрича о деятельности перед арестом: смотрите видео
Подозрение в госизмене Шуфричу: что известно
- 15 сентября СБУ пришла домой к Нестору Шуфричу с обыском, Причиной была вероятная работа на российского агента Владимира Сивковича, координирующего работу агентуры в Украине. Впоследствии правоохранители официально сообщили подозрение в государственной измене
- По данным следствия, одной из основных задач Шуфрича была подрывная деятельность в информационной сфере. Он распространял пророссийские нарративы и проводил операцию по дискредитации власти и других украинских структур.
- Стоит отметить, что у Шуфрича нашли документ из схемой автономии для Донецкой и Луганской областей с его подписью и подписью Медведчука. По этой концепции регионы Украины должны были иметь отдельную "власть", которая по возможности может даже объявить референдум. Вопросы образования, культуры и языка также оставались им. Также он предусматривал использование государственного и так называемого "национального языка" параллельно.