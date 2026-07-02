"Апостол" шокировал реалиями потерь врага, раскрыв, сколько живут штурмовики

Программа "Деньги от Апостола" известна в России и на оккупированных территориях Украины, поскольку именно оттуда к ее автору Дмитрию "Апостолу" Карпенко поступает важная информация. Затем она проверяется и передается в различные украинские подразделения для нанесения ударов по целям, о которых было сообщено. Однако это не единственная цель этой программы.

Блогер и журналист Дмитрий "Апостол" Карпенко рассказал "24 Каналу", что к нему за помощью обращаются также российские мобилизованные и действующие военнослужащие. Он сообщил, что в его общении с россиянами прослеживается новая тенденция.

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У россиян количество 200-х превышает количество 300-х

"У меня есть контакт со студентом, которому я оплатил курсы по управлению беспилотниками. Ему два месяца назад сказали, что отчислят из вуза, поэтому ему нужно подписать контракт. Он смотрел мои ролики с 2025 года и сразу написал мне, что не хочет, но будет вынужден подписать контракт, и спросил, что ему делать. Я перечислил ему определенную сумму денег, и он сейчас учится", – отметил Карпенко.

Блогер пока не знает, в какое подразделение попадет этот студент, но он управляем, из гражданской жизни идет на войну, чтобы, по словам "Апостола", поработать с ним, а затем поступить в РДК. В целом, по программе "Деньги от Апостола" в основном выходит на связь молодежь. Они преимущественно становятся операторами дронов, потому что смогут находиться постоянно на связи, смогут иметь Starlink, и это работает.

В отличие от оператора дронов, у обычного штурмовика срок жизни в 5-километровой зоне – 8 часов. С момента, как его запускают в зону "Мадяра", он проживает первые 4 часа, пока бежит, затем два часа он 300-й и дальше, если не эвакуировали, 200-й,

– пояснил он.

Журналист отметил, что в этой войне с российской стороны количество "200-х" превышает количество "300-х". Это происходит потому, что противник не эвакуирует тех, кто был ранен в зоне боевых действий, ведь те, кто будет участвовать в эвакуации, станут "200-ми".

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Также Карпенко рассказал, что российские военные пишут ему, когда попадают в безвыходные ситуации на поле боя.

Я общаюсь со многими нашими подразделениями, и когда я могу выключить наш FPV-дрон за 30 минут, то он (россиянин – 24 Канал) уже начинает все понимать. Только что за ним охотились 20 FPV-дронов, а он мне написал, и ничего не происходит,

– подчеркнул блогер.

"Апостол" также отметил, что когда у россиян в зоне боевых действий нет снабжения и они начинают голодать, они тоже ему пишут. Тогда журналист договаривается, чтобы им сбрасывали сникерсы. Они же в ответ, по его словам, дают рацию, чтобы украинские подразделения могли прослушивать противника.