Apple теряет позиции, а Samsung уходит в США: что происходит на мировом рынке смартфонов

В первом квартале 2024 года американская компания Apple стремительно потеряла позиции. Поставки iPhone упали почти на 10% от прогнозируемого показателя. Зато южнокорейская Samsung Electronics вернула себе звание ведущего поставщика смартфонов, которое она удерживала с 2010 года и ненадолго уступила его "яблоку".

Одна из причин падения поставок iPhone – низкие продажи в Китае. Хотя в целом индустрия смартфонов восстанавливается после годов пандемии, перед отраслью стоят новые вызовы и возможности.

24 Канал собрал главное о том, что происходит с двумя гигантами смартфонов – Apple и Samsung.

Падение Apple

По данным маркетинговой компании IDC, за первые три месяца 2024 года Apple поставила 50,1 миллиона iPhone. Исследователи говорят, что падение на 9,6% в годовом исчислении является крупнейшим для Apple с 2022 года, когда на цепочки поставок повлияли карантинные меры.

Читайте также На рынке смартфонов новый лидер: кто опередил Apple

Китайский рынок стал проблемным для Apple – рост конкурентов, Huawei Technologies и Xiaomi, и введенный Пекином запрет на использование иностранных гаджетов на рабочем месте, все-таки повлияли на продажи.



Магазин Apple в Китае / Bangyu Wang / Unsplash

Падение поставок iPhone выбивается из картины лучшего роста рынка мобильных устройств за последние годы. За первый квартал 2024 года производители смартфонов поставили 289,4 миллиона устройств, что на 7,8% больше, чем в прошлом году.

Общая картина рынка выглядит следующим образом:

Samsung Electronics вернула себе первое место;

Xiaomi сократила отставание от Apple с ростом на 33% на третьем месте;

китайская Transsion увеличила поставки на 85% и заняла четвертое место.

Transsion – китайский производитель бюджетных смартфонов брендов iTel Mobile, Tecno Mobile и Infinix Mobile. Рынок этой компании – Африка, Латинская Америка, Ближний Восток, Южная Азия, Юго-Восточная Азия. Компания основана в 2006 году и имеет главный офис в китайском Шэньчжэне.

Рынок смартфонов выходит из турбулентности последних двух лет одновременно более сильным и измененным. Хотя Apple была чрезвычайно устойчивой и показала значительный рост поставок и доли рынка за последние несколько лет, ей будет трудно сохранить темпы роста и пиковую долю, которую она имела в 2023 году. Поскольку рынок растет дальше, на 2024 год IDC ожидает, что Android будет развиваться гораздо быстрее, чем Apple,

– уверяет Набила Попал, директор по исследованиям IDC.

Samsung получает миллиарды от США

Тем временем Samsung не только возвращает утраченные позиции на рынке смартфонов, но и завоевывает новые. Южнокорейская компания получила грант на сумму 6,4 миллиарда долларов США по закону CHIPS на создание полупроводниковой экосистемы в Техасе.

Эти деньги станут дополнением к 44 миллиардам долларов частных инвестиций, которые компания планирует потратить на создание производства в штате.

Что такое закон CHIPS? Закон о чипах и науке (CHIPS and Science Act), или закон о создании полезных стимулов для производства полупроводников для Америки – это федеральный закон США, принятый 117-м Конгрессом и подписан 46-м президентом США Джо Байденом 9 августа 2022 года. Документ предоставляет 52,7 миллиарда долларов на стимулирование производства чипов в США и научные исследования.



Толчком к принятию закона стал глобальный дефицит чипов. Закон предоставляет налоговые льготы и субсидии производителям чипов, которые работают в США.

Грант от США Samsung должен потратить на расширение научного кампуса в Тейлоре, Техас, и на увеличение производства в Остине, столице штата. В частности, создание упаковочного предприятия Samsung в США должно упростить цепочку поставок. Отныне чипы, произведенные в США, не надо будет отправлять в другие страны на упаковку.



Офис Samsung в Милане / Babak Habibi / Unsplash

По словам президента Джо Байдена, расширение площадок Samsung в Техасе создаст дополнительных 21 500 рабочих мест. 40 миллионов долларов потратят на обучение специалистов.

К теме Землетрясение вместо войны․ Как катастрофа на Тайване повлияла на крупнейших производителей чипов

Apple ищет подрядчиков в Индии

Apple в настоящее время занята поиском подрядчиков на другом конце света – в Индии. Согласно информации The Economic Times, Apple ведет переговоры с Murugappa Group и компанией Titan, которая принадлежит Tata Group, относительно сборки и производства компонентов для модулей камеры iPhone.

Сейчас Apple не имеет индийских поставщиков модуля камеры iPhone, несмотря на то что несколько моделей смартфонов собираются в Индии, сообщает издание со ссылкой на собственный источник. И именно партнерство с Titan или Murugappa Group могло бы решить эту проблему. Компания должна окончательно определить подрядчика через пять – шесть месяцев.

Titan специализируется на точном изготовлении компонентов для часов и ювелирных изделий. Группа Murugappa имеет широкий спектр деятельности – инженерные, финансовые услуги и химическая промышленность.



Apple намерена перенести по крайней мере половину своей цепочки поставок в Индию. Также в планах – увеличить добавленную стоимость от местных поставщиков почти на 50 процентов в течение следующих трех лет. Компания начнет с датчика изображения и в перспективе может перейти к объективам и всему модулю камеры, пишет The Economic Times со ссылкой на осведомленный источник.

Уже сейчас около 70% iPhone, произведенных в Индии, экспортируются, и этот показатель будет только расти.

Чипы датчика изображения в модуле камеры являются самым дорогим компонентом смартфона. В них Apple в значительной степени зависит от японской Sony, южнокорейской Samsung и китайской Omnivision. Такие датчики изображения являются специализированными полупроводниками, и новым игрокам очень дорого выйти на этот рынок, отметил The Economic Times Мартин Янг из Oppenheimer & Co, инвестиционной банковской компании.

К теме Apple разрешила пользователям из ЕС загружать приложения непосредственно с сайтов разработчиков