Закроют ли продуктовые магазины для невакцинированных: Минздрав обьяснил ситуацию

На фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине ужесточают ограничения для непривитых. В то же время новых правил по посещению продуктовых магазинов пока не будет.

Новых решений на этот счет пока не будут принимать. Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.

Обратите внимание Имеем шансы этот Новый год провести не в красной зоне, – Кузин о ситуации с COVID-19

Продуктовые магазины пока не закрывают

Он пояснил, что продуктовые магазины не закроют, ведь люди покупают там еду.

Работу таких точек, как аптек, не ограничивают даже в красной зоне,

– подчеркнул Кузин.

Кроме этого, он отметил, что пока не рассматривают введение национального локдауна. Кузин отметил: "17 регионов сейчас находятся в красной зоне. Возможно, такими станут еще 2-3 области".

Ограничения в Украине: главное

"Красными" являются почти все области Украины. В них действуют жесткие ограничения.

В этих карантинных зонах запрещены непродовольственные магазины, работа заведений общественного питания, торговых центров и магазинов.

Если же 100% работников и посетителей являются вакцинированными, то ограничения не будут действовать.

В то же время аптеки и продуктовые магазины остаются доступными даже для тех людей, у которых нет прививки.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что в желтых зонах могут ужесточить ограничения, в частности ввести полный курс вакцинации.

Правила адаптивного карантина / Данные: Минздрава / Инфографика 24 канала