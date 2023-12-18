Способны атаковать целым "роем": в сети показали работу Scythe –украинского ответа "Шахедам"

В Украине понимают, что в войне против России чрезвычайно важны БПЛА. Так, мир увидел отечественный штурмовой беспилотник AQ 400 Scythe ("Коса"). И мы уже увидели его в действии.

В сети показали, как в небо подняли БПЛА AQ 400 Scythe ("Коса"). Он должен стать украинским ответом "Шахедам".

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Россиянам будет очень громко

Так, в просторы интернета выложили видео, на котором можно увидеть тестовый полет дрона-камикадзе AQ 400 Scythe. Интересно, что стоимость этого беспилотника стартует с 15 тысяч долларов. Его корпус сделан из фанеры. А сам БПЛА способен нести на своем борту 42 килограмма взрывчатки. Как рассказывают разработчики, он способен преодолевать от 750 до 950 километров в зависимости от условий.

Самое интересное, что эти беспилотники имеют опцию "рой". Она предполагает, что за главным БПЛА летят еще 9 в район их цели.

Тестовый полет AQ 400 Scythe: смотрите видео

Планируют производить 1000 БПЛА в месяц

Как отмечают в издании Forbes, для Украины эти БПЛА производит Terminal Autonomy. Известно, что сейчас собирают 50 таких дронов в месяц. Ко второму кварталу 2024 года планируется масштабировать производство до 500 единиц в месяц.

Наша цель – производить 1000 единиц продукции ежемесячно. Но масштабироваться всего за один квартал нереально,

– рассказал соучредитель Франсиско Серра-Мартинс.

Интересно, что спроектировали этот дрон так, чтобы его можно было собирать без использования квалифицированной рабочей силы. Это позволит легко масштабировать производство без необходимости проводить продолжительное техническое обучение.

Как мы писали выше, стоимость базового БПЛА – 15 тысяч долларов. Если учитывать рекомендации и дополнения, она может возрасти до 30 тысяч долларов. Для сравнения, "Шахеды" обходятся в 20 – 50 тысяч долларов).

Добавим, что крейсерная скорость AQ 400 Scythe – ориентировочно 140 километров в час, а его максимальная конечная скорость – 200 километров в час. На его борту – 42-килограммовая боеголовка. Аналогичный показатель и у "Шахедов".

Основатель компании отметил, что стандартный боезаряд – украинская термобарическая боеголовка массового производства. Или он может нести пару 122-миллиметровых артиллерийских снарядов. Они разбрасывают шрапнель на большой площади.