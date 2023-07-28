Количество оккупантов на Арабатской Стрелке увеличилось, – Хлань назвал причины

Оккупанты ограничили посещение Арабатской Стрелки в Херсонской области. Её могут посещать только местные. В то же время враг увеличил там свое присутствие.

Об этом 24 Каналу заявил депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань. Он отметил, что россияне ограничили доступ из-за того, что там существенно увеличилась активность их авиации со стороны временно оккупированного Крыма. В частности, вертолетов россиян.

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"Вертолеты постоянно в последнее время садятся на тот аэродром, который они построили на Арабатской Стрелке. Там их пополняют боеприпасами. Садятся, им подвешивают ракеты и они идут на Запорожское направление", – рассказал Хлань.

Почему россияне ограничили доступ людей к Арабатской Стрелке: смотрите видео

Из-за этой активности оккупанты не допускают туда людей. На Арабатскую Стрелку россияне подвозят и множество боеприпасов.

Присутствие оккупантов увеличилось на Арабатской Стрелке и увеличилась, соответственно, их активность,

– подчеркнул депутат Херсонского областного совета.

"Живой щит"

Кроме того, оккупанты анонсировали запуск "электричек" из Геническа на временно оккупированный полуостров – через Новоалексеевку и Джанкой.

"Эти так называемые "электрички" запускают для того, чтобы прикрывать движение военных поездов, которыми они перемещают оружие", – отметил Сергей Хлань.

Даже по железнодорожному мосту в Чонгаре россияне пытаются запускать поезда с оружием недалеко от "электричек" с гражданскими.

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