Арахамия готов снова внести письмо об отстранении Третьяковой за "умершего врага"

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия может повторно внести в комитет Рады обращение в отношении нардепа Галины Третьяковой. Ее хотят отстранить от участия в заседаниях на 5 дней.

Соответствующее обращение он готов внести в комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы. Это потребуется, если предыдущее обращение не найдут.

К слову Лучше, чтобы Третьякова сдала мандат, – коллеги Полякова настроены решительно из-за оскорбления

"Чтобы не было спекуляций"

Арахамия подчеркнул: не может такого быть, что обращение от фракций не передали в профильный комитет. Мол, его сразу же после инцидента предоставили Руслану Стефанчуку.

Если члены регламентного комитета сейчас не найдут его, я сразу же готов повторить эту процедуру и предоставить, чтобы не было спекуляций на тему, что кто-то потерял письмо,

– сказал Арахамия.

Почему вокруг Третьяковой снова возник скандал: коротко

Галина Третьякова, которая известна словами о "некачественных детях", после новости о гибели нардепа Антона Полякова попала в скандал.

В чате партии "Слуга народа" она написала, что теперь стало "на одного врага меньше". Скриншот переписки оказался в соцсетях, поэтому коллеги умершего и вообще общество возмутилось некорректности высказываний председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, кем является Третьякова.

В итоге все фракции парламента подписали письмо в комитет Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента с требованием отстранить Третьякову от участия в пленарных заседаниях на пять дней.

Речь идет лишь об отстранении Галины Третьяковой от участия на пленарных заседаниях на 5 дней. Коллеги умершего Антона Полякова настаивали и на отстранении ее от управления комитетом соцполитики и даже на сложении мандата.