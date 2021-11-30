Арахамия объяснил, почему СБУ только сейчас начала расследовать попытку госпереворота
Источник:"Свобода слова" на ICTV
Давид Арахамия утверждает, что СБУ может вести сбор первичных данных об угрозе нацбезопасности даже без уголовных дел. По его словам, именно поэтому Служба так поздно открыла дело о якобы подготовке госпереворота в Украине.
Глава парламентской фракции "Слуга народа" подчеркнул, что если СБУ только сейчас открыла дело, то нужно дать ей время собрать информацию. Мол, пока рано говорить о парламентском контроле.
Интересно На слова Зеленского о перевороте в Украине отреагировал Байден
Почему с делом тянули так долго
Если только сегодня открыли уголовное производство, это означает, что нужно дать какое-то время следственным органам поработать. Они не могут сделать этого в течение нескольких дней или часов,
– подчеркнул Давид Арахамия.
Он подчеркнул, что среди инструментов парламентского контроля есть заслушивание отчета правоохранителей в закрытом режиме.
"Впоследствии мы сможем проводить либо закрытые слушания в комитете, либо делать какие-то комиссии. Но сначала нужно переадресовать вопрос СБУ – это их статья", – подчеркнул депутат.
Кроме того, он объяснил и почему так долго СБУ не открывала дело по этим фактам. По словам нардепа, продолжался процесс подготовки к открытию уголовного производства, в частности, сбора первичных данных.
"Даже не нужно уголовное производство, чтобы собирать оперативную информацию и прорабатывать оперативные данные. СБУ, насколько мне известно, делает это на постоянной основе, без ЕРДР", – отметил парламентарий.
О подозрениях говорить рано
Также вопрос уголовного дела прокомментировал и руководитель департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк. Он заверил, что в ближайшее время Служба проинформирует общество по этому вопросу.
На сегодняшний день это один из примеров попыток России по дестабилизации общественно-политической ситуации в стране. Если говорить о статье по насильственному свержению власти, то с начала года только департаментом кибербезопасности СБУ таких уголовных производств было открыто более 40,
– заявил Илья Витюк.
В то же время он заверил, что конкретно по этому делу говорить о подозрениях или задержании подозреваемых пока рано.
Кратко о подготовке госпереворота в Украине
- Первым об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский. Это произошло во время его прессмарафона 26 ноября.
- По словам главы государства, в эту историю пытались впутать самого богатого украинца Рината Ахметова. Тогда Служба безопасности Украины отказалась предоставлять 24 каналу по этому поводу любую информацию.
- Только 29 ноября СБУ возбудила уголовное дело по этому факту. В подготовке госпереворота подозреваются несколько граждан Украины и России.