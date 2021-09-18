Арахамия обозвал Денисову "уполномоченной по правам олигархов"
Источник:"Свобода слова Савика Шустера"
Руководитель фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия назвал уполномоченную по правам человека Людмилу Денисову "уполномоченной по правам олигархов". А все потому, что она раскритиковала законопроект об олигархах.
Именно после письма Денисовой к спикеру Разумкову и поддержки со стороны оппозиционных фракций указанный законопроект направили на проверку в Венецианскую комиссию. Это "Слуга народа" восприняла негативно.
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"Уполномоченная по правам олигархов"
В телеэфире 17 сентября Давид Арахамия, глава фракции "Слуги народа", раскритиковал действия уполномоченной по правам человека Людмилы Денисовой касаемо законопроекта об олигархах.
Я просто предлагаю переименовать. Придем в Раду, и я подам законопроект о переименовании уполномоченной по правам олигархов,
– заявил Арахамия.
И добавил, что уполномоченная по правам человека должна защищать права людей. Олигархов же, мол, защищать не надо, потому что "они миллиардеры".Обратите внимание: в этот же день Арахамия уже говорил (и довольно эмоционально) , что уполномоченная по правам человека Людмила Денисова и спикер парламента Дмитрий Разумков умышленно "сбивают" законопроект об олигархах.
"Баба Валя с почты"
Не понравилось Давиду Арахамии и то, что он, по его же словам, увидел в эфире одного из украинских телеканалов. Мол, там был титр "журналист CNN против законопроекта об олигархах".
- Глава фракции "Слуги народа" уверен, что тот журналист даже текста закона не читал, а "уже против".
- И некоторые телеканалы эту позицию сознательно тиражируют.
Таким образом Арахамия намекнул, что олигархи продолжают медиаборотьбу против документа, который им очень не нравится.
Я извиняюсь, но завтра (напишут, что – 24 канал) баба Валя с почты против закона об олигархах. Давайте мы сами разберемся,
– сказал по этому поводу Давид Арахамия.
Савик Шустер удивился такому сравнению: мол, журналист CNN, о котором речь – это Фарид Рафик Закария, известный аналитик, международный эксперт и очень влиятельный человек даже в мире.
Коротко о резонансе вокруг законопроекта об олигархах
- 1 июля Рада приняла за основу законопроект президента Зеленского об олигархах. Приближается время рассмотрения документа во втором чтении, и теперь вокруг него снова резонирует украинский политикум.
- Людмила Денисова направила Дмитрию Разумкова просьбу послать законопроект об олигархах на проверку в Венецианскую комиссию. 10 сентября спикер Рады так и сделал.
- И даже несмотря на то, что выводы Венецианской комиссии являются рекомендательными, "Слуга народа" эмоционально и негативно встретила такой шаг председателя Верховной Рады.