Арахамия обзванивал депутатов из-за подписей относительно Разумкова: какова ситуация в Раде

Дмитрия Разумкова 5 октября отстранили от ведения пленарных заседаний. В то же время в "Слуге народа" взялись за подписные листы относительно его снятия с должности спикера Верховной Рады.

Об этом рассказала парламентский корреспондент 24 канала Алена Чернецкая. 4 октября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия даже ходил в аппарат Верховной Рады, чтобы верифицировали каждую подпись, которую поставили депутаты под подписным листом относительно Разумкова. Этого требует процедура.

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Арахамия звонил депутатам

В "Слуге народа" пошутили, что в работе некоторых соцсетей и приложений для переписки произошел масштабный сбой как раз из-за того, что Давид Арахамия активно всем писал, чтобы проверить каждую подпись.

Вчера Арахамия, кстати, может поэтому перестал работать WhatsApp, обзванивал депутатов, меня в частности. Сказал: "Включитесь на видео и скажите, что вы подписывали (письма относительно Разумкова – 24 канал)",

– рассказал нардеп Александр Качура.

Соответствующее подтверждение было необходимо для аппарата парламента. В частности, сравнивали подписи, рассказал Качура.

Корниенко: Повестка дня – "несуществующая"

Нардепы 4 октября собрали необходимое количество голосов, чтобы начать отзыв Дмитрия Разумкова с должности спикера. Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что подписей – 190

В кулуарах спорили, позволяет ли вообще регламент так быстро увольнять главу Верховной Рады, ведь нужно:

чтобы свой отчет подготовила счетная палата, это занимает больше 10 дней;

чтобы подготовил доклад сам глава Верховной Рады.

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко отметил, что сейчас в парламенте находятся в "несуществующей повестке дня" и спикер предлагает согласно ей двигаться.

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Отстранение Разумкова: коротко