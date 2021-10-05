Арахамия обзванивал депутатов из-за подписей относительно Разумкова: какова ситуация в Раде
Источник:24 канал
Дмитрия Разумкова 5 октября отстранили от ведения пленарных заседаний. В то же время в "Слуге народа" взялись за подписные листы относительно его снятия с должности спикера Верховной Рады.
Об этом рассказала парламентский корреспондент 24 канала Алена Чернецкая. 4 октября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия даже ходил в аппарат Верховной Рады, чтобы верифицировали каждую подпись, которую поставили депутаты под подписным листом относительно Разумкова. Этого требует процедура.
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Арахамия звонил депутатам
В "Слуге народа" пошутили, что в работе некоторых соцсетей и приложений для переписки произошел масштабный сбой как раз из-за того, что Давид Арахамия активно всем писал, чтобы проверить каждую подпись.
Вчера Арахамия, кстати, может поэтому перестал работать WhatsApp, обзванивал депутатов, меня в частности. Сказал: "Включитесь на видео и скажите, что вы подписывали (письма относительно Разумкова – 24 канал)",
– рассказал нардеп Александр Качура.
Соответствующее подтверждение было необходимо для аппарата парламента. В частности, сравнивали подписи, рассказал Качура.Обратите внимание! Нардепы 4 октября собрали необходимое количество голосов, чтобы начать отзыв Дмитрия Разумкова с должности спикера. Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что подписей – 190.
Корниенко: Повестка дня – "несуществующая"
В кулуарах спорили, позволяет ли вообще регламент так быстро увольнять главу Верховной Рады, ведь нужно:
- чтобы свой отчет подготовила счетная палата, это занимает больше 10 дней;
- чтобы подготовил доклад сам глава Верховной Рады.
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко отметил, что сейчас в парламенте находятся в "несуществующей повестке дня" и спикер предлагает согласно ей двигаться.
Разумкова отстранили с должности: смотрите видео
Отстранение Разумкова: коротко
- Дмитрий Разумков заявлял, что на этой неделе его могут отправить в отставку, объяснял это особенностями регламента.
- Однако уже 5 октября Разумкова отстранили с должности спикера Верховной Рады. После этого он дал незапланированный брифинг.
- Вопрос об отзыве Дмитрия Разумкова с должности спикера парламент рассмотрит уже в четверг, 7 октября.