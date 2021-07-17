Программа-минимум – выторговать компенсации для Украины, – Арахамия о "Северном потоке-2"
Источник:24 канал
Давид Арахамия заявил, что главной целью Украины было остановить "Северный поток-2". Однако это очень сложно сделать, потому что каждая страна беспокоится о своих интересах.
Председатель фракции "Слуга народа" Арахамия в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что ситуация с "Северным потоком" – это больше вопрос не к Германии.
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Политик подчеркнул: фактически ни одна страна мира не отказалась бы от возможности через себя непосредственно подсоединить трубу. Это позволит усилить геополитическое влияние и получить большие деньги.
Но это не значит, что нам нужно сесть и смотреть. Программа-минимум – выторговать для Украины компенсаторные механизмы,
– заметил Арахамия.
Какие шаги сейчас делает Украина
По словам главы фракции, этого нельзя сделать за один визит. Нужна комплексная работа.
Политик рассказал, что за 2,5 месяца провел 70 встреч в Zoom с сенаторами и конгрессменами США. Арахамия подчеркнул, что объясняет им, какие потери будет иметь Украина в сферах экономики и геополитики.
"В Госдепе США решение приняли, но существуют законодательные инициативы, которые могут это заблокировать", – сообщил Арахамия.
"Северный поток-2": последние новости
- Президент США Джо Байден заявил, что не видел смысла вводить новые санкции против участников проекта "Северный поток-2". Газопровод достроен на 90%.
- После визита в Германию Владимир Зеленский признал, что его взгляды с канцлером Германии Ангелой Меркель на "Северный поток-2" являются разными. По словам президента, если "Северный поток-2" запустят, Украина потребует гарантий на 10–15 лет.