Арахамию не один раз "отчитывали" в ОП, – Фесенко о скандальных заявлениях "слуги"

Давид Арахамия часто делает громкие заявления, которые являются предметом для обсуждения. Одно из последних было о том, что якобы Украина могла бы шантажировать мир, если бы имела ядерное оружие. Известно, что за странные комментарии нардепа "отчитывают" в Офисе Президента.

Такое мнение в эфире 24 каналу высказал политолог Владимир Фесенко. Также в программе "Между прочим" Дмитрий Гнап и Денис Казанский говорили о деле скандального судьи Николая Чауса с главным редактором "Цензор.НЕТ" Юрием Бутусовым.

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Скандальное заявление Арахамии

Фесенко: Я помню (ситуацию – 24 канал), когда 1,5 года назад я был в Давосе на Всемирном экономическом форуме. Там было много наших депутатов, вместе с ними я был на ужине, который организовывала украинская сторона. Перед этим Давид Арахамия давал комментарий, который вызвал скандальную резонансную реакцию.

Я даже был свидетелем и мне потом рассказывали, как к Арахамии звонили из Офиса Президента и "отчитывали" за то, что он сказал. И это было не один раз.

Есть 2 версии, почему Арахамия делает такие заявления

Первая версия – Арахамия на эмоциях говорит то, что думает. Однако знаний международных отношений и опыта не хватает, поэтому получается неуклюже.

Однако знаний международных отношений и опыта не хватает, поэтому получается неуклюже. Вторая версия – ему намекнули, что можно на эту тему поговорить, добавить эпатажа и пугать союзников, мол, если они не будут помогать – мы вернем ядерное оружие.

Дело Чауса

. Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире одного из телеканалов заявил, что главная ошибка Украины – подписание Будапештского меморандума. Лишение ядерного потенциала Украина испытывает до сих пор . Мол, сейчас мы могли бы шантажировать весь мир.

Бутусов: Когда Чауса якобы разоблачили, то его похитила Служба безопасности и незаконно не отдает Национальному антикоррупционному бюро, 5 дней не выполняется решение украинского суда. Это новое преступление. Они сознательно тормозят резонансное коррупционное дело и пытаются теперь сказать, что его надо судить не за взятку 150 тысяч долларов, а за незаконное пересечение государственной границы и удерживать под охраной СБУ.

О ядерном оружии

. Скандального Николая Чауса нашли в Винницкой полу обнаженным и голодным 30 июля. Ранее сообщалось, что его якобы похитили в Молдове.

Фесенко: Мы говорим о ядерном оружии как факторе безопасности. Я постоянно об этом слышу. Если бы у нас было ядерное оружие, то Россия якобы на нас бы не напала и не забрала Крым. Откровенно скажу, я в этом не уверен. Смогли бы мы использовать ядерное оружие против России? Мы – соседняя страна, последствия против нас были бы тоже. Это было бы самоубийство. Пусть коллективное, но самоубийство.

Я не уверен, что Россию это бы остановило. Они наоборот могли бы провести спецоперацию по захвату наших объектов с ядерным оружием.

"Между прочим" за 2 августа на 24 канале: смотрите видео