Таку думку в ефірі 24 каналу висловив політолог Володимир Фесенко. Також у програмі "Між іншим" Дмитро Гнап та Денис Казанський говорили про справу скандального судді Миколи Чауса з головним редактором "Цензор.НЕТ" Юрієм Бутусовим.
До теми Зустріч Зеленського з Байденом у Білому домі буде на підвищених тонах, – Арахамія
Скандальна заява Арахамії
Фесенко: Я пам'ятаю (ситуацію – 24 канал), коли 1,5 роки тому я був у Давосі на Всесвітньому економічному форумі. Там було багато наших депутатів, разом з ними я був на вечері, яку організовувала українська сторона. Перед цим Давид Арахамія давав коментар, який викликав скандальну резонансну реакцію.
Я навіть був свідком і мені потім розповідали, як до Арахамії дзвонили з Офісу Президента і "вичитували" за те, що він сказав. І це було не один раз.
Є 2 версії, чому Арахамія робить такі заяви
- Перша версія – Арахамія на емоціях говорить те, що думає. Однак знань міжнародних відносин та досвіду не вистачає, тому виходить незграбно.
- Друга версія – йому натякнули, що можна на цю тему поговорити, додати епатажу та лякати союзників, мовляв, якщо вони не допомагатимуть – ми повернемо ядерну зброю.
Справа Чауса
Бутусов: Коли Чауса нібито викрили, то його викрала Служба безпеки і незаконно не віддає Національному антикорупційному бюро, 5 днів не виконується рішення українського суду. Це новий злочин. Вони свідомо гальмують резонансну корупційну справу і намагаються тепер сказати, що його треба судити не за хабар 150 тисяч доларів, а за незаконний перетин державного кордону і утримувати під охороною СБУ.
Про ядерну зброю
Фесенко: Ми кажемо про ядерну зброю як чинник безпеки. Я постійно про це чую. Якби у нас була ядерна зброя, то Росія нібито на нас би не напала і не забрала Крим. Відверто скажу, я в цьому не впевнений. Чи змогли б ми використати ядерну зброю проти Росії? Ми – сусідня країна, наслідки проти нас були б теж. Це було б самогубство. Хай колективне, але самогубство.
Я не впевнений, що Росію це б зупинило. Вони навпаки могли б провести спецоперацію по захопленню наших об'єктів з ядерною зброєю.
"Між іншим" за 2 серпня на 24 каналі: дивіться відео