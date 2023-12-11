Многие нардепы хотят сложить мандаты, но мы их "не отпускаем", – Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что есть много нардепов, которые хотят сложить мандат. Однако Верховная Рада не будет за это голосовать.

Соответствующую информацию народный депутат рассказал в эфире телемарафона на фоне сложения мандатов народных депутатов. По словам политика, работать становится все труднее, пишет 24 Канал.

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Ведь на 11 декабря 2023 года в составе Верховной Рады Украины находится 400 нардепов, а согласно законодательству должно быть 450.

Что говорит Арахамия о нардепах, которые хотят сложить мандат

Давид Арахамия рассказал, что кроме номинальной численности есть также фактическая. То есть всегда кто-то может болеть, быть в командировке. Речь идет об ориентировочно 10% отсутствующих по уважительной причине.

Поэтому для меня это действительно удар как человеку, отвечающему за сбор голосов и проведение законопроектов. Но это война… Во время войны у каждой организации есть некоторые вызовы. На самом деле количество людей, которые хотят уйти из парламента, намного больше. Мы уже не отпускаем людей... Мы говорим, что просто не будем за это голосовать, потому что люди должны досидеть до конца (нынешней каденции Верховной Рады – 24 Канал) и принимать необходимые для государства законы,

– заверил нардеп.

"Слуга народа" пояснил, что в Верховной Раде может быть оптимизировано количество групп, то есть снизить минимальное количество народных депутатов в группах. Ориентировочно с 17 нардепов в 14 – 15 политиков. Это планируют сделать, чтобы сохранить эти группы, чтобы парламент, условно, до нового созыва, проработал примерно в том же структурном режиме, в котором он начал работать.

Что этому предшествовало

На фоне сборки мандатов народных избранников 8 декабря в регламент Верховной Рады внесли проект закона №10324 о внесении изменений в регламент Верховной Рады Украины о количественном составе депутатских фракций (депутатских групп).

Он предусматривает, что минимальное количество депутатской фракции (групп) во время военного положения и в течение 90 дней после его отмены или приостановки составляет 14 человек.

Принятие законопроекта будет способствовать деятельности депутатской фракции (депутатской группы) в период действия военного положения в Украине и в течение 90 дней со дня, следующего за днем прекращения или отмены военного положения в Украине, в состав которых входит минимальное количество народных депутатов Украины,

– написали в пояснительной записке.

Пока же количество лиц в депутатской группе не может быть меньше, чем количество лиц в наименьшей фракции, сформированной на первой сессии очередного созыва Верховной Рады.

По состоянию на 9 декабря самая маленькая фракция в парламенте – "Голос", которая состоит из 17 нардепов (при формировании фракции на 1 сессии было 20). Более того, в депутатской группе "Восстановление Украины" – 16 политиков.