Арахамия рассказал детали заседания "Слуги народа"

В офисе Президента 14 февраля состоялось совещание фракции "Слуга народа". После ее завершения Давид Арахамия призвал всех сохранять спокойствие.

Он также пояснил, что не может рассекретить всех деталей заседания. Но говорилось также о вероятном нападении России, сообщает 24 канал.

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Жить нормально и без паники

За словами Арахамії, 127 тысяч российских войск у границ – это не достаточное количество для широкого нападения России на Украину. Он подчеркнул, что, исходя из этого, украинцам надо жить нормальной жизнью и не паниковать.

Хочу всех успокоить. Нет поводов для паники. Все должны жить нормальной жизнью. Приведу пример, что в 2020 году в похожей ситуации у наших границ собралось 220 тысяч российских солдат,

– сказал нардеп.

Также на совещании были президент Владимир Зеленский, председатель парламента Руслан Стефанчук и премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Тайное" заседание СНБО: основное

Совет нацбезопасности и обороны заседал под грифом "секретно" 14 февраля. Обсуждали ситуацию, которая сложилась из-за российской агрессии. Алексей Данилов вышел с заявлением, что следующие несколько дней наступления точно не будет и паниковать не стоит.

Также Данилов отреагировал на манипуляции по закрытию украинских портов и воздушного пространства. Он заверил, что это неправда, все работает в штатном режиме, а власть контролирует ситуацию.

А по словам спикера парламента Руслана Стефанчука, который также присутствовал на СНБО, из Украины выехали 23 нардепа. Он предложил уменьшить количество депутатов в Раде именно на 23 человека.

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