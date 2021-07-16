Арахамия рассказал, в какой роли Аваков может продолжить свою деятельность
Источник:24 канал
Арсен Аваков ушел в отставку с поста министра внутренних дел. Однако уже осенью он может вернуться в Кабмин и занять новую должность.
В "Слуге народа" могут предложить Авакову должность вице-премьера. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил председатель фракции Давид Арахамия.
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Должность не будет ниже по рангу
По словам Арахамии, когда осенью начнется политический сезон, то есть предложение увидеть Авакова в какой-то ипостаси в команде. Однако этот вопрос будут решать по договоренности сторон в сентябре.
На вопрос журналиста о том, какая это может быть должность, политик ответил, что она не будет ниже по рангу той, которую уже занимал Аваков.
У нас есть много должностей в правительстве. У нас есть 3 – 4 вице-премьера, например. Это тоже опция, но мы ему еще ничего не предлагали,
– заявил глава "Слуги народа".
Арахамия также добавил, что пока не знает, согласится ли Аваков на такое предложение. Ему предложат, а он уже самостоятельно примет определенное решение.
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Отставка Авакова: коротко
- Арсен Аваков 13 июля написал заявление об отставке с поста главы МВД. Он просидел в кресле министра внутренних дел более 7 лет.
- Верховная Рада 15 июля проголосовала за его отставку. Соответствующее решение поддержал 291 народный избранник.
- Депутат из "Слуги народа" Даниил Гетманцев заявил, что Аваков решил уйти в отставку после личной встречи с Владимиром Зеленским.
- Уже 16 июля парламент поддержал назначение "слуги народа" Дениса Монастырского на должность главы МВД. Его кандидатуру предложил Владимир Зеленский.