Арахамия рассказал, когда Рада получит нового спикера и первого вице-спикера

Верховная Рада 7 октября будет голосовать за отзыв Дмитрия Разумкова с должности спикера. По словам председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамия, уже 8 октября у парламента будет новый спикер и первый вице-спикер.

Арахамия подтвердил, что действующий первый вице-спикер Руслан Стефанчук является одним из претендентов на должность председателя парламента. Однако нардеп отметил, что это – не единственный кандидат.

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Такая же ситуация с Александром Корниенко в должности первого вице-спикера.

Они в шорт-листе есть, но есть еще кандидаты, которые хотят тоже себя рассмотреть,

– отметил Арахамия.

После отзыва Разумкова "слуги народа" соберутся на заседание

Скорее всего, 7 октября – после того, как проголосуют за отзыв Разумкова, фракция "Слуга народа" соберется на заседание. Арахамия прогнозирует, что за отставку действующего спикера насобирают около 240 голосов.

Нардеп утверждает, что депутатам за это голосование не обещают никакого денежного вознаграждения.

Многое говорят. Я также, например, слышал, что кому-то предлагают по 100 тысяч долларов за неголосование,

– отметил он.

Аппарат Рады должен успеть подготовить документы, – Корниенко

Между тем Александр Корниенко отметил, что за новое руководство парламента голосовать будут именно 8 октября чтобы Аппарат Рады подготовил документы.

Регламент не определяет сроки, это определяет зал. Но есть определенный процедурный процесс, который заключается в подготовке документов на каждого из кандидатов, конечно, Аппарату надо время, чтобы его подготовить. Там есть и декларация, и так далее,

– объяснил Корниенко.

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