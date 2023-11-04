Возвращается быстрее, чем долетает снаряд: военный эксперт назвал преимущество САУ Archer

Швеция официально подтвердила информацию о передаче 8 Archer Украине, уже задействованной на поле боя. В сети появились первые кадры с фронта украинских военных с артиллерийской установкой.

Archer – самая революционная САУ в мире со 155 миллиметровой пушкой и длиной ствола в 52 калибра. Подробнее о преимуществах гаубицы рассказал 24 Каналу главный редактор Defence Express Олег Катков.

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Как пояснил Катков, системы Archer установлены на шасси с колесной формулой 6×6. САУ отличается от других полной автоматизацией всех процессов, когда экипаж вообще не касается снарядов, однако только за исключением зарядки.

Машина выезжает на позицию, разворачивается за считанные секунды. Речь идет о 20 – 30 секундах на разворачивание. Затем открывает огонь, при чем подача боеприпасов происходит благодаря зарядке автомата,

– сказал главный редактор Defence Express.

Как Archer может применяться на поле боя

По словам Олега Каткова, Archer имеет огромную скорострельность: полный боекомплект составляет 21 снаряд, который может быть выпущен за 2,5 минуты или за 150 секунд, то есть скорострельность САУ составляет около 8 выстрелов в минуту. В режиме "огневого налета" тотальная цифровизация всех систем позволяет ей выйти на позицию, отстрелять серию снарядов и покинуть позицию до того, как первый из них разорвется на позиции врага.

Олег Катков подробнее о преимуществах САУ Archer: смотреть видео

В частности, такая автоматизация сказывается на специфичности применения САУ. В первую очередь это высокоточный инструмент для "хирургических" ударов. И концептуальная система не создана для того, чтобы забрасывать противника снарядами как 24/7.

Archer – одна из лучших систем в контрбатарейной борьбе. Также ствол длиной 52 калибра позволяет вести огонь на дальности до 40 – 50 км. САУ Archer использует два скоординированных друг с другом механизма зарядки. Один из них подает 155 миллиметровые снаряды, второй – оперирует металлическими зарядами в виде цилиндрических блоков со сгорающей оболочкой.

В то же время САУ не может вести огонь "из почвы". То есть, она отстреляла 21 снаряд и идет на перезаряжание. Расчет машины составляет 3 – 4 человека. Обслуживать Archer нужно как минимум раз в день.

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