Заведение в ТРЦ "Афины", где за 500 гривен в сутки отдавали "в аренду" котов, пытался "отбелить" репутацию, говоря, что животными можно поиграть в кафе. Однако то, что их давали людям домой, там не заперчили. О состоянии котят 24 Канал рассказывает на местное издание "Думская".

Какие новые подробности о состоянии котят в ТРЦ "Афины" стали известны?

Журналисты пишут, что волонтеры, полицейские и зоозащитники приехали, чтобы вртяуваты животных от горе-бизнесменов. Однако их шокировала новость – 21 декабря в заведении умерли два котенка.

Ранее на опубликованных видео было видно, что маленькие котята, которых использовали как игрушки для посетителей и таскали по городу, были в очень плохом состоянии. По словам очевидцев, когда животных изъяли, они почти не дышали и не реагировали на внешние раздражители. Двое из четырех котят умерли прямо в переноске, на тот момент их еще даже не вынесли из "котокафе".

Двух котят успели спасти и в экстренном порядке передать ветеринарам. У владелицы заведения еще остались взрослые коты, но опасность может угрожать и им. Животные находятся в ненадлежащих условиях и не получают необходимого ухода.

Причина смерти котят пока что неизвестна. Если это вирусы, то все животные также под угрозой. Я думаю, это будет известно позже, когда отвезут их в больницу. Сейчас решается вопрос, куда их везти. У нас проблема с инфекционными стационарами. В котокафе были экзотические персы, которые нуждаются в особом уходе. Помещение отапливается только кондиционером, и неизвестно, работал ли он ночью. Корм был некачественный,

– рассказала изданию активистка Юлия.

Она также предполагает, что владелица заведения могла покупать котов у "черных" заводчиков. Возможно, они уже даже родились с болезнями.

Также во время визита владелицы котов задавали вопросы, однако на контакт она не шла и даже не знала, что говорить. Зоозащитники требуют, чтобы заведение, где издеваются над котами, закрыли, а девушку привлекли к ответственности за жестокое обращение с животными.

На своей странице в ТикТоке девушка не отреагировала на ситуацию и не рассказала о смерти котят. В то же время она выложила правила пребывания в "котокафе", что свидетельствует о том, что заведение будет работать дальше.

Что известно о "бизнесе на котах" Одессе?