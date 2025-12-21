Заклад у ТРЦ "Афіни", де за 500 гривень на добу віддавали "в оренду" котів, намагався "відбілити" репутацію, говоривши, що тваринами можна погратися в кафе. Однак те, що їх давали людям додому, там не заперчили. Про стан кошенят 24 Канал розповідає на місцеве видання "Думська".

Дивіться також Українця покарали через запах його свиней: що було далі

Які нові подробиці про стан кошенят у ТРЦ "Афіни" стали відомі?

Журналісти пишуть, що волонтри, поліціянти та зоозахисники приїхали, щоб вртяувати тварин від горе-бізнесменів. Однак їх шокувала новина – 21 грудня в закладі померли два кошеняти.

Раніше на опублікованих відео було видно, що маленькі кошенята, яких використовували як іграшки для відвідувачів і тягяли по місту, були в дуже поганому стані. За словами очевидців, коли тваринок вилучили, вони майже не дихали і не реагували на зовнішні подразники. Двоє з чотирьох кошенят померли просто в переносці, на той момент їх ще навіть не винесли з "котокафе".

Волонтери забрали кошенят у "бізнесменів" з Одеси: відео

Двох кошенят встигли врятувати й в екстреному порядку передати ветеринарам. У власниці закладу ще залишилися дорослі коти, але небезпека може згрожувати і їм. Тварини перебувають в неналежних умовах і не отримують необхідного догляду.

Причина смерті кошенят поки що невідома. Якщо це віруси, то всі тварини також під загрозою. Я думаю, це буде відомо пізніше, коли відвезуть їх у лікарню. Зараз вирішується питання, куди їх везти. У нас проблема з інфекційними стаціонарами. У котокафе були екзотичні перси, які потребують особливого догляду. Приміщення опалюється тільки кондиціонером, і невідомо, чи працював він уночі. Корм був неякісний,

– розповіла виданню активіска Юлія.

Вона також припускає, що власниця закладу могла купувати котів у "чорних" заводчиків. Можливо, вони вже навіть народилися з хворобами.

Також під час візиту власниці котів ставили питання, однак на контакт вона не йшла та навіть не знала, що говорити. Зоозахисники вимагають, щоб заклад, де знущаються з котів, закрили, а дівчину притягли до відповідальності за жорстоке поводження з тваринами.

На своїй сторінці в ТікТоці дівчина не відреагувала на ситуацію та не розповіла про смерть кошенят. Водночас вона виклала правила перебування в "котокафе", що свідчить про те, що заклад працюватиме далі.

Що відомо про "бізнес на котах" Одесі?