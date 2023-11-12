Брала ли Украина в аренду ПВО: Игнат расставил точки над "і"

Украине необходимо больше систем противовоздушной обороны, чтобы защититься от террористических ударов агрессора. Ранее СМИ писали, что наше государство брало ПВО в аренду.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ в эфире телемарафона подчеркнул, что не делал заявлений об аренде ПВО. В то же время Юрий Игнат отметил, что были случаи, когда Украина брала комплексы, впрочем, уже вернула их, передает 24 Канал.

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"Никто ПВО вот так не возьмет и не отдаст в аренду"

Были случаи, когда Украина брала комплексы для защиты определенного объекта, для того чтобы личный состав выучился на нем, то есть эксплуатировать его и так далее. То есть это уже комплексы возвращены. Это не распространенное явление. Никто ПВО вот так не возьмет и не отдаст в аренду, потому что его просто мало,

– подчеркнул Игнат.

Добавил, что ПВО в дефиците по всему миру. И любая страна защищает свои границы, свои национальные интересы. Противовоздушной обороны много не бывает.

Также представитель Воздушных сил отметил, что ранее государства Европы, США и другие страны делали ставку по ПВО именно на самолеты, например, F-16 или другие, которые обеспечивают охрану воздушного пространства. Однако война в Украине, а также на Ближнем Востоке показала, что не единственными самолетами.

"Нужны средства, способные сбивать и баллистику, большое количество средств воздушного нападения – дроны, ракеты и так далее. Поэтому страны Европы сегодня усиливают производство", – отметил Игнат.

По его словам, серьезное производство уже стартовало в Германии, Франции, США и других государствах. Кстати, увеличивают производство как самих комплексов, так и ракет к ним.

Они будут это делать и для себя и, надеюсь, для Украины. Потому что нам нужно планово постепенно заменять все советское, что у нас есть, потому что оно не вечно. Боекомплект тоже не вечен, надо понимать, что Россия является производителем боеприпасов к Бук и С-300. Поэтому идем по этому пути вместе с нашими европейскими партнерами, наращиваем производство,

– подчеркнул спикер.

Также Игнат предположил, что, возможно, в будущем Украина будет делать с партнерами нечто общее.

"Уже есть некоторые примеры, когда Бук будут оснащены американскими ракетами, которые будут защищать наше воздушное пространство", – отметил спикер.

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