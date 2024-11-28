"Подбираем цели": Путин угрожает серией ударов по Украине "Орешником"

Владимир Путин снова начал угрожать Украине ударами "Орешника". По его словам, целью могут стать центры принятия решений в Киеве.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. Также глава Кремля сообщил, что сейчас Генштаб и Минобороны России "подбирают цели" для удара.

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Какие заявления сделал Путин

По словам Путина, в России якобы есть несколько "Орешников", которые готовы к применению. Он добавил, что Генштаб и Минобороны сейчас выбирают цели для удара новой баллистической ракетой по территории Украины.

Центры принятия решений в Киеве могут стать целями для "Орешника",

– заявил российский диктатор.

Он отметил, что в случае массового применения "Орешника" мощность удара можно будет сравнить с применением ядерного оружия.

"Россия начала серийное производство "Орешника", – сообщил Путин.

В то же время патриарх Кирилл заявил, что новый российский комплекс стал настоящей "стоп-машиной". Он также поблагодарил разработчиков новой баллистической ракеты.

"Нужно благодарить наших ученых, создающих невероятное оружие, фантастическое оружие, вводя в недоумение и какой-то кошмар тех западных стратегов, которые думают военной силой одолеть Россию", – заявил Кирилл.