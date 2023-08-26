Симпатичный парень, – Байден потролил Трампа из-за тюремного фото

Дональд Трамп сдался полиции по обвинению в попытке упразднить результаты выборов 2020 года. Байден отреагировал на фото бывшего президента, сделанное в тюрьме.

Дональд Трамп пробыл в полиции 20 минут, после чего вышел под залог Он назвал это дело "пародией на правосудие".

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Симпатичный Трамп

Дональда Трампа задержали в тюрьме округа Фултон в четверг 24 августа вечером. Бывший президент самостоятельно сдался в руки полиции. Однако вскоре он был отпущен под залог в размере 200 тысяч долларов. В ходе ареста полиция сделала фотографию задержанного

В ответ на вопросы журналистов Джо Байден заявил, что видел тюремное фото политического конкурента Дональда Трампа по телевизору.

Симпатичный парень, чудный парень,

– подытожил Байден.

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Трамп сдался полиции / Офис шерифа округа Фултон

Стоит отметить, что сразу после задержания Трампа, Байден направил поклонникам электронное письмо, в котором заявил, что "сегодня прекрасный день для моей кампании". Дональд Трамп стал первым в истории США бывший президент, которому инкриминируют совершение преступлений.

Президентские выборы для Трампа под угрозой