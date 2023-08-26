Симпатичный парень, – Байден потролил Трампа из-за тюремного фото
Источник:Bloomberg
Дональд Трамп сдался полиции по обвинению в попытке упразднить результаты выборов 2020 года. Байден отреагировал на фото бывшего президента, сделанное в тюрьме.
Дональд Трамп пробыл в полиции 20 минут, после чего вышел под залог Он назвал это дело "пародией на правосудие".
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Симпатичный Трамп
Дональда Трампа задержали в тюрьме округа Фултон в четверг 24 августа вечером. Бывший президент самостоятельно сдался в руки полиции. Однако вскоре он был отпущен под залог в размере 200 тысяч долларов. В ходе ареста полиция сделала фотографию задержанного
В ответ на вопросы журналистов Джо Байден заявил, что видел тюремное фото политического конкурента Дональда Трампа по телевизору.
Симпатичный парень, чудный парень,
– подытожил Байден.
Трамп сдался полиции / Офис шерифа округа Фултон
Стоит отметить, что сразу после задержания Трампа, Байден направил поклонникам электронное письмо, в котором заявил, что "сегодня прекрасный день для моей кампании". Дональд Трамп стал первым в истории США бывший президент, которому инкриминируют совершение преступлений.
Президентские выборы для Трампа под угрозой
- Недавно Трампа избрали меру пресечения – экспрезидент не имеет права нарушать федеральные законы или законы штата, подписать обязательства о явке и появляться в суде после вызова. Также он не может общаться со свидетелями.
- Следующее заседание по делу о фальсификации выборов в 2020 году состоится 28 августа. В общей сложности это не единственное уголовное дело против Трампа – в общей сложности их более 40.
- Несколько ведущих доноров республиканцев пытаются найти альтернативу бывшему президенту Дональду Трампу на президентских выборах 2024 года. Среди кандидатов выдвигают Глена Янгкина.
- После двух с половиной лет молчания Дональд Трамп вернулся в соцсеть X – ранее известная как Twitter. Он опубликовал собственное тюремное фото и написал, что это "вмешательство в выборы".