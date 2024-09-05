Дурову запретили выезжать из Франции до марта 2025 года, – Paris Match

После освобождения из-под стражи основателю Telegram Павлу Дурову запретили выезжать из Франции. Это продлится до марта 2025 года.

Журналисты французского издания Paris Match отметили, что теперь Павел Дуров поручил своим помощникам найти приличное жилье для него в Париже. По словам основателя Telegram, для этого "бюджет не ограничен".

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Павел Дуров проведет 6 следующих месяцев во Франции

В издании, со ссылкой на информированные источники, отметили, что залог для Дурова в 5 миллионов евро разделен на части. 1 миллион должны выплатить сразу, а 4 миллиона, оставшиеся, внесут в виде пяти ежемесячных платежей.

Собеседник журнала отметил, что офис Telegram "никогда не получал сообщений о розыске" их основателя. По словам источника, не было ордера на арест, а только на обыск, который не дошел до его руководителя.

Журнал назвал Павла Дурова "кибервладельцем мира", подчеркнув его строгий распорядок дня, который включает "200 отжиманий и 100 приседаний, после чего он принимает ледяную ванну".

По сообщениям папарацци, Дуров арендует роскошную виллу площадью 14 00 квадратных метров в Дубае за потрясающую цену - 84 000 долларов США в месяц, что составляет 1 миллион долларов США в год. Источники Paris Match классифицируют эту недвижимость как одну из самых дорогих в городе.

Теперь же Павел Дуров будет вынужден провести 6 следующих месяцев во Франции. Папарацци уже зафиксировали основателя Telegram вместе с его невестой Юлией Вавиловой на Елисейских полях в Париже в эти выходные.



Павла Дурова видели в Париже после освобождения из-под стражи / Фото Paris Match

К слову, Павла Дурова освободили из-под стражи 29 августа. Это произошло через 5 дней после того, как его задержали в аэропорту в Париже, а впоследствии предъявили обвинение в 12 преступлениях.