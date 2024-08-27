Во Франции продлили арест Дурова еще на 48 часов

Во вторник, 27 августа, стало известно, что суд в Париже продлил арест основателя и владельца Telegram Павла Дурова еще на 48 часов.

Задержание Дурова произошло вечером 24 августа в аэропорту Ле Бурже в Париже. Его подозревают в соучастии в торговле наркотиками, преступлениях против детей и мошенничестве из-за отсутствия модерации в Telegram.

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Во Франции продлили арест Дурова

Ранее французские журналисты отмечали, что удерживать лицо под стражей без предъявления обвинений разрешено не более 96 часов.

Как сообщили в парижской прокуратуре, приказ о задержании Дурова был продлен на 48 часов. После того, как установленный срок истечет, Дурова должны или освободить, или предъявить ему обвинения.

На задержание Павла Дурова уже отреагировал президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что арест основателя Telegram состоялся в рамках судебного расследования – это не политическое решение. Макрон подчеркнул, что решение остается за судьями

К слову, Владимир Зеленский также отреагировал на задержание Павла Дурова. По его словам, пока задержание никак не влияет на работу Telegram в Украине.