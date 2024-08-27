Затримання Дурова відбулося ввечері 24 серпня в аеропорту Ле Бурже в Парижі. Його підозрюють у співучасті у торгівлі наркотиками, злочинах проти дітей і шахрайстві через відсутність модерації в Telegram.

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У Франції продовжили арешт Дурова

Раніше французькі журналісти зазначали, що утримувати особу під вартою без висунення обвинувачень дозволено не більше ніж 96 годин.

Як повідомили у паризькій прокуратурі, наказ про затримання Дурова був продовжений на 48 годин. Після того, як встановлений термін сплине, Дурова повинні або звільнити, або висунути йому обвинувачення.

На затримання Павла Дурова вже відреагував президент Франції Еммануель Макрон. Він заявив, що арешт засновника Telegram відбувся в рамках судового розслідування – це не політичне рішення. Макрон наголосив, що рішення залишається за суддями

До слова, Володимир Зеленський також відреагував на затримання Павла Дурова. За його словами, наразі затримання ніяк не впливає на роботу Telegram в Україні.