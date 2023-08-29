Гиркин остается в российском СИЗО: террорист дал абсурдное обещание на суде

Московский городской суд рассмотрел апелляцию от адвокатов Игоря Гиркина. Они просили смягчить меру пресечения и посадить Стрелкова под домашний арест, поскольку он сотрудничает со следствием.

Суд Москвы отказал адвокатам Игоря Гиркина в апелляции. Об этом пишут СМИ страны-агрессора, передает 24 Канал.

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Что сказал Гиркин

Судьи отклонили жалобу и оставили Гиркина-Стрелкова в СИЗО. Сам боевик и сотрудник ФСБ своей вины не признал. Более того, во время судебного заседания он заговорил о своем "честном имени".

Я оценил работу своих коллег как халтуру… Я не считаю себя виновным. Я намерен отстоять свое честное имя и защитить его в суде. И не намерен прятаться,

– сказал террорист.

Что говорят о Гиркине известные люди

Российский правозащитник Марк Фейгин в комментарии 24 Каналу назвал арест Гиркина-Стрелкова следствием неудачного мятежа еще одного военного преступника – Евгения Пригожина. По словам адвоката, раньше этого террориста не трогали, потому что у него был куратор. Теперь полковника ФСБ изолировали.

Не так давно политтехнолог Михаил Шейтельман предположил, что задержание и арест Гиркина поставят под угрозу власть российского диктатора. Ведь Владимир Путин начал репрессии против "своих"

Ранее представитель ГУР МО Андрей Юсов заявил, что арест этого террориста подрывает единство путинских элит внутри и активизирует внутреннюю борьбу. По его мнению, эта ситуация показывает слабость Путина.

Гиркина обвинили в призывах к экстремизму в России.