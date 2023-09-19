Кофе пить не с кем: в каких условиях держат Коломойского
Источник:LIGA.net
Игорь Коломойский в течение трех недель получил три подозрения. Журналисты выяснили условия содержания арестованного олигарха.
Игорь Коломойский в настоящее время находится в ИВС СБУ – изоляторе временного содержания Службы безопасности Украины. Там олигарх прошел санитарную обработку.
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Какие условия содержания олигарха
Коломойский находится в скромных условиях. Его поместили в маленькую камеру с туалетом.
Сегодня Коломойский находится в небольшой, хоть и чистой камере изолятора временного содержания СБУ с "парашей" в углу. Один, без телевизора, интернета и телефона,
– сказал анонимный собеседник.
Сотрудники изолятора проверяют всю корреспонденцию бизнесмена. Его пребывание в ИВС СБУ усложняет следствие для Национального антикоррупционного бюро Украины. Ибо детективам приходится каждый раз получать разрешение в Бюро экономической безопасности для доступа к олигарху.
Почему бизнесмена держат именно в изоляторе
Журналисты выяснили, что Коломойского поместили в ИВС СБУ для обеспечения его надежной охраны и лишения возможности влиять на свидетелей. Два человека уже столкнулись с запугиваниями.
Эти свидетели получили от неустановленных лиц угрозы нанесения вреда здоровью и лишения жизни. Это произошло во время досудебного расследования. Двое свидетелей уже допрошены в суде.
Как могла сложиться судьба Коломойского
Как объясняет издание, если бы олигарху вручило подозрение НАБУ, а не СБУ, то он сейчас находился бы в Лукьяновском СИЗО. По данным журналистов, там условия содержания более комфортные.
Отмечается, что в следственном изоляторе Минюста можно официально за деньги получить камеру со всеми удобствами. Анонимный источник сообщил изданию, что за взятку там можно проносить телефоны.
Коломойскому увеличили размер залога
- Первоначально размер залога составлял 510 миллионов гривен. Прокуратура просила увеличить сумму до 5,8 миллиарда гривен из-за того, что бизнесмен получил новое подозрение. Однако суд увеличил сумму залога до 3,8 миллиарда гривен.
- Сам Коломойский платить отказался. Адвокат заявил, что его клиент не будет вносить залог по крайней мере до рассмотрения апелляции стороны защиты.
- Журналист-расследователь издания "Наши деньги" Юрий Николов в эфире 24 Каналу предположил, что Коломойский может просто не иметь такой суммы. Ведь британский суд арестовал его счета, а деньги на залог нужно вносить из прозрачных источников.