"Новатор", которому отомстили чеченцы: в России арестовали популярного командира штурмового отряда

Кремль арестовал командира штурмового отряда 110-й мотострелковой бригады Владимира Новикова, известного под псевдонимом "Белый". Сейчас есть несколько версий его ареста.

Их озвучили аналитики Института изучения войны (ISW). В частности, Новиков мог помешать чеченцам, которые поставляли наркотики военнослужащим.

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Также, вероятно, командование не одобрило его разработку – систему противодействия беспилотникам. И наконец, причиной задержания Новикова могут быть потери российских операторов дронов во время штурмов на Покровском направлении.

Что известно об аресте

Еще 13 сентября российские пропагандисты и военные блогеры сообщили об аресте командира штурмового отряда 110-й мотострелковой бригады (51-я общевойсковая армия, бывший 1-й армейский корпус Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Новикова, псевдоним "Белый".

Было даже обращение к министру обороны России Андрею Белоусову с просьбой вернуть Новикова на фронт. Мол, Новиков сыграл ключевую роль в захвате россиянами Авдеевки и Красногоровки, имеет три государственных ордена за мужество и получил много писем от своих подчиненных с требованием освободить его.

Российские военные блогеры, говорят, что Новиков был арестован после того, как он попытался остановить чеченцев, которые поставляли наркотики военнослужащим. Именно поэтому чеченцы подали ложную жалобу на Новикова – для мести.

Другой военный, из окружения Новикова, предположил, что российское военное командование могло не одобрить усилия Новикова по обучению российских военнослужащих и осужденных "Шторма-Z" уничтожению украинских беспилотников, из-за собственных карьерных амбиций.

Тот говорит, что Новиков якобы разработал систему противодействия беспилотникам "захвата малого неба" и эта инициатива противоречит штабному протоколу.

Российские официальные лица публично не признали арест Новикова, а Белоусов до сих пор не ответил ни на какие обращения.

Еще в российской сети рассматривают арест Новикова в контексте гибели известных российских блогеров и операторов беспилотников 87-го отдельного стрелкового полка 1-й "Славянской" мотострелковой бригады (51-я АК): Дмитрия Лысаковского ("Гудвил") и подполковника Сергея Грицая ("Эрнест").

Они и еще по меньшей мере 12 других специалистов погибли на Покровском направлении 12 сентября.

Что это значит

ISW пишет, что еще раньше наблюдал, как российское высшее военное командование увольняло и заключало в тюрьму некоторых популярных и эффективных военных командиров, которые выражали обеспокоенность по поводу темпов российских операций и постоянных проблем, связанных с российской войной в Украине.

Российское военное руководство и правительство и дальше действуют так, чтобы уменьшить количество частично независимых военных новаторов, специалистов и командиров для централизации сил, поддержания темпов наступления в Донецкой области и компенсации кадрового дефицита.