Последствия для Кремля будут катастрофическими, – Данилов о решении МУС по аресту Путина

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина. Хотя рупоры Кремля кричат, что якобы никаких последствий для России не будет, на самом деле они будут катастрофическими.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует 24 Канал.

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Последствия будут катастрофически страшными для непосредственно Путина и всего его ближайшего окружения,

– подчеркнул Данилов.

Также секретарь СНБО добавил, что это только начало "черных лебедей", которые обязательно будут сейчас стаями залетать на территорию России. Они там будут жить постоянно, овладевать в Москве. "Увидите, в ближайшее время очень много интересных событий будет происходить", – добавил Данилов.

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В Гааге выдали ордер на арест Путина: коротко о главном