Последствия для Кремля будут катастрофическими, – Данилов о решении МУС по аресту Путина
Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина. Хотя рупоры Кремля кричат, что якобы никаких последствий для России не будет, на самом деле они будут катастрофическими.
Об этом в эфире национального телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует 24 Канал.
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Последствия будут катастрофически страшными для непосредственно Путина и всего его ближайшего окружения,
– подчеркнул Данилов.
Также секретарь СНБО добавил, что это только начало "черных лебедей", которые обязательно будут сейчас стаями залетать на территорию России. Они там будут жить постоянно, овладевать в Москве. "Увидите, в ближайшее время очень много интересных событий будет происходить", – добавил Данилов.
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В Гааге выдали ордер на арест Путина: коротко о главном
- Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордер на арест Путина и Марии Львово-Беловой, уполномоченной президента России по делам ребенка. Об этом говорится в пресс-релизе МУС.
- Кровавого диктатора и Львову-Белову подозревают в совершении военного преступления. В частности, незаконная депортация детей с оккупированных территорий Украины в Россию.
- Глава ОП Андрей Ермак подчеркнул: "Это только начало".
- Генпрокурор Андрей Костин отметил, что теперь российский президент имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконное принудительное перемещение украинских детей. Это означает, что за пределами России Путина должны быть арестованы и переданы в суд.
- Задержать диктатора могут на территории стран, ратифицировавших Римский устав. Это международный договор, учредивший Международный уголовный суд. Его подписали 155 стран, но ратифицировали 122.
- Представитель МИД России Мария Захарова абсурдно заявила, что решение Международного уголовного суда для страны-террористки не имеет никакого значения.