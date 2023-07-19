Путину следует оглядываться по сторонам: у Зеленского отреагировали на отказ диктатора ехать в ЮАР

19 июля 2023, 16:45
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Михаил Подоляк

Владимир Путин должен был посетить саммит БРИКС в Южной Африке, но передумал. В Офисе Президента прокомментировали страх российского диктатора перед правосудием и спрогнозировали его судьбу.

Советник главы ОП Михаил Подоляк объяснил нежелание Владимира Путина посещать ЮАР. Он сделал пост в соцсетях, в котором не упоминал имя российского тирана.

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Почему российского диктатора не будет на саммите БРИКС

Как пояснил Подоляк, Путин не поедет в Африку на саммит из-за ордера на его арест, который выдал Международный уголовный суд в Гааге. Представитель ОП намекнул, что статус "президента" не поможет тирану.

Именно так и должно работать международное право. Совершил преступление? Начинай оглядываться по сторонам. Ограничение любых возможностей, страх передвижения, самоизоляция, репутационный крах,
– отметил он.

Советник Андрея Ермака добавил, что Путина обязательно будет ждать скамья подсудимых.

Что этому предшествовало

  • Выданный МКС ордер на арест Путина обязывает ЮАР задержать российского диктатора, если тот посетит саммит БРИКС, который пройдет в августе в Йоханнесбурге. Недавно президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса назвал это решение преждевременным.
  • Южная Африка пыталась перенести саммит БРИКС в Китай и предложила провести его виртуально. Однако Москва на это не соглашалась. Впоследствии Рамафоса намекнул, что Россия угрожала его стране войной в случае ареста Путина.
  • Сам российский диктатор якобы хотел возглавить делегацию своей страны-агрессорки. Однако впоследствии стало известно, что Путин не посетит саммит. Вместо него в ЮАР поедет глава МИД государства-террориста Сергей Лавров.

Автор: Петро Залива