Путину следует оглядываться по сторонам: у Зеленского отреагировали на отказ диктатора ехать в ЮАР

Владимир Путин должен был посетить саммит БРИКС в Южной Африке, но передумал. В Офисе Президента прокомментировали страх российского диктатора перед правосудием и спрогнозировали его судьбу.

Советник главы ОП Михаил Подоляк объяснил нежелание Владимира Путина посещать ЮАР. Он сделал пост в соцсетях, в котором не упоминал имя российского тирана.

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Почему российского диктатора не будет на саммите БРИКС

Как пояснил Подоляк, Путин не поедет в Африку на саммит из-за ордера на его арест, который выдал Международный уголовный суд в Гааге. Представитель ОП намекнул, что статус "президента" не поможет тирану.

Именно так и должно работать международное право. Совершил преступление? Начинай оглядываться по сторонам. Ограничение любых возможностей, страх передвижения, самоизоляция, репутационный крах,

– отметил он.

Советник Андрея Ермака добавил, что Путина обязательно будет ждать скамья подсудимых.

Что этому предшествовало